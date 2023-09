Für ProSieben war der gestrige Sonntag der erfolgreichste Tag seit April, wenn man den Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe 14-49 als Maßstab heranzieht. Starke 12,2 Prozent standen hier zu Buche und machten den Sender mit großem Vorsprung zum Tagesmarktführer vor RTL, das nicht über magere 8,7 Prozent hinaus kam. Der Grund ist schnell gefunden: ProSieben zeigte an seinem "Superhero Sunday" vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein fast ausschließlich Marvel-Inhalte.

Highlight war dabei um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere von "Black Widow", die um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 15,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte - nur der "Polizeiruf" im Ersten hatte mehr junges Publikum. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich sehen lassen: 2,25 Millionen Personen sahen im Schnitt zu - keine andere ProSieben-Sendung hatte in diesem Jahr bislang mehr Menschen vor den Fernseher locken können (im Vergleich hier nur die vorläufig gewichteten Zahlen).

Im weiteren Verlauf des Abends ließ "The Return of the First Avenger" den Marktanteil dann in der Zielgruppe sogar noch auf 19,2 Prozent ansteigen. Und auch tagsüber holten die Marvel-Filme bereits großflächig Marktanteile zwischen 11,1 und 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In diesem Umfeld erreichte auch das Interview mit CDU-Chef Friedrich Merz, das im Rahmen eines "Newstime Spezial" um 19:45 Uhr bei ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt wurde, zumindest bei einem der beiden Sender gute Quoten: Bei ProSieben kam die Sendung auf 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in Sat.1 auf 4,1 Prozent. In Summe sahen 1,36 Millionen Menschen das Interview auf den beiden Sendern. Die "Newstime" im Anschluss lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei 7,5 Prozent Marktanteil bei ProSieben und 4,1 Prozent in Sat.1.

Die niedrigen Werte in Sat.1 sind dabei durchaus etwas überraschend, weil die vorausgehende Wiederholung des "Großen Backens" am Vorabend durchaus ansehnliche 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten konnte und Sat.1 auch in der Primetime gut dastand: Mit "Fack Ju Göhte 3" erzielte der Sender einen starken Marktanteil von 12,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. "Lommbock" musste sich danach allerdings mit nur 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben.

Bei Seven.One profitiert man wohl auch etwas davon, dass RTL am Sonntagabend nun monatelang keine fiktionalen Inhalte mehr bietet und stattdessen die NFL zeigt. Die Übertragung lief in Woche 2 nicht so gut wie zum Auftakt sieben Tage zuvor. Während die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen da noch durchweg zweistellig waren, bewegten sie sich fürs erste Spiel des Abends zwischen den Seattle Seahawks und den Detroit Lions nur zwischen 8,3 und 9,7 Prozent, erst die Overtime ab 21:59 Uhr war dann knapp zweistellig. Die Gesamt-Reichweite lag im ersten Quarter zunächst bei 0,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und steigerte sich dann Stück für Stück auf zuletzt 0,87 Millionen bei der Overtime. Beim zweiten Spiel ab 22:25 Uhr lag der marktanteil zunächst bei 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und erreichte im 3. Quarter ab Mitteracht mit 13,8 Prozent seinen Höhepunkt. Die Schlussphase lag dann nur noch bei 11,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt