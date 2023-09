Alles in allem kann Vox mit der diesjährigen Sommer-Staffel von "Grill den Henssler" sehr zufrieden sein, im Schnitt erzielten die sieben Folgen über neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Abschied musste man nun allerdings den geringsten Wert dieses Sommers hinnehmen: Mehr als 7,3 Prozent waren in der klassischen Zielgruppe diesmal nicht drin - was auch an der stärkeren Konkurrenz lag. Die Gesamt-Reichweite bewegte sich mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nämlich sogar leicht über dem Staffelschnitt.

Bei Kabel Eins freut man sich unterdessen über die ansteigende Form der "Trucker Babes": Nachdem die Quoten der Sendung in den letzten Staffel etwas unter die Räder gekommen waren, fiel Anfang September auch der Start der neuen Staffel mit 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zunächst ernüchternd aus. Vergangene Woche ging es dann aber auf 4,8 Prozent nach oben, diesmal wurde dieser Anstieg mit 4,6 Prozent bestätigt. Die Gesamt-Reichweite kletterte sogar noch leicht um weitere 50.000 auf 0,86 Millionen. Danach erzielte "Abenteuer Leben am Sonntag" noch gute 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

RTLzwei startete mit guten 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für "American Pie - Jetzt wird geheiratet" in den Abend, ehe "Love Island" 4,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe erzielte. Im Vergleich zum Donnerstag und Freitag ging der Marktanteil hier also wieder etwas zurück, generell bewegt sich "Love Island" damit weiter was die lineare Nutzung anbelangt auf einem eher überschaubaren Niveau.

Überschaubar war auch das Interesse daran, wie sich Hazel Brugger als erste der Elternzeitvertretungen für Mai-Thi Nguyen-Kim bei "MaiThink X" schlägt: Nur 0,14 Millionen Menschen sahen bei ZDFneo ab 22:20 Uhr zu, die Marktanteile lagen bei mageren 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Direkt davor kam eine Wiederholung des "ZDF Magazin Royale" noch auf 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und zumindest beim jüngeren Publikum ansehnliche 2,1 Prozent Marktanteil. Die ersten beiden Folgen von "This is going to hurt" liefen in der Primetime hingen nicht gut: Folge 1 sahen sich noch 150.000 Menschen an, bei der zweiten waren nur noch 990.000 dabei. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 0,6 und 0,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 0,4 und 0,5 Prozent. Das ist kein gutes Omen für die kommenden Wochen, wenn ZDFneo die weiteren Folgen erneut in der Primetime zeigen wird - zumal sie allesamt auch schon gestern im Nachtprogramm liefen, allerdings quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

