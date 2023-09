Schon am Tagesmarktanteil von RTLzwei lässt sich ablesen, dass es für den Sender am Montag nicht nach Plan lief. Lediglich 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte man zum Start in die Woche. Damit war man nicht nur der mit Abstand schwächste Sender der großen acht Vollprogramme, man hielt sich auch nur mit Mühe vor Super RTL, das mit 3,1 Prozent in Schlagdistanz lag. Und die Schwäche von RTLzwei hat gleich mehrere Gründe.

Der offensichtlichste Grund ist die schwache Primetime: "Love Island" tat sich um 20:15 Uhr erneut sehr schwer und unterhielt nur 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 200.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 3,7 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche, als die Kuppelshow schon einmal auf diesem Sendeplatz lief, ging es also noch einmal spürbar bergab. "Playdate - Lust auf Fetisch" tat sich später mit 3,3 Prozent noch etwas schwerer.

Aber auch in der Daytime verlief quasi nichts nach Plan. "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" meldete sich um 16 Uhr mit einer neuen Staffel zurück, doch die Folge erzielte nur 2,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die Reichweite der Sozialdoku lag bei 160.000. Richtig mies lief es dann aber im Anschluss für das neue "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" - und vielleicht liegt der Fehler hier schon im Titel. Ob Calvin Kleinen und Djamila Rowe tatsächlich zum "Jetset" gehören, erscheint jedenfalls fraglich. Das Format brachte es zum Auftakt auf desolate 0,9 Prozent Marktanteil, 90.000 Menschen hatten eingeschaltet. Und auch die beiden Vorabend-Soaps blieben bei jeweils weniger als 3 Prozent Marktanteil hängen.

"Love Island" lag in der Primetime aus Reichweitensicht übrigens in etwa auf einem Niveau mit RTLup, wo die Wiederholung von "Der Schiffsarzt" 330.000 Menschen erreichte. Deutlich erfolgreicher war "Bones" bei RTL Super, 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier um 20:15 Uhr dabei. Zwei weitere Folgen lagen danach sogar noch über der Marke von einer halben Million. Mit bis zu 4,8 Prozent Marktanteil war "Bones" ein schöner Erfolg für den Spartensender.

Erfolgreicher als RTLzwei beim jungen Publikum war etwas überraschend auch das NDR Fernsehen: "Der Ernährungs-Doc" kam hier ab 21 Uhr auf 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49, das entsprach 5,3 Prozent. Insgesamt sahen 870.000 Menschen zu. Das Magazin "Markt" kam zuvor noch auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 590.000 sowie 2,3 Prozent beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt