Mit einer Doku von und mit Ingo Zamperoni erreichte Das Erste in der Primetime besonders viele junge Menschen und erzielte so gute Quoten (DWDL.de berichtete). Gleichzeitig lag auch der ZDF-Krimi bei 8,3 Prozent Marktanteil, insofern war die Konkurrenz für die versammelten Privatsender etwas stärker als zuletzt. Am besten schlug sich da noch "Wer wird Millionär?": Die RTL-Quizshow versammelte 520.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Geräten, der Marktanteil lag bei 11,1 Prozent. Insgesamt sahen sich 2,70 Millionen Menschen das Quiz an.

Direkt hinter Günther Jauch landete Vox mit der Gründershow "Die Höhle der Löwen", im Vergleich zu den zurückliegenden Wochen musste man hier aber Verluste hinnehmen. 500.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 10,2 Prozent Marktanteil - es ist der niedrigste Wert der laufenden Staffel. Insgesamt schalteten 1,42 Millionen Menschen ein. In Summe kann Vox mit dem Ergebnis aber natürlich noch immer sehr zufrieden sein.

Gegen die starke Konkurrenz machte etwas überraschend Sat.1 eine recht gute Figur: Das Finale von "99: Eine:r schlägt sie alle" erreichte 1,17 Millionen Menschen und damit so viele wie seit dem Show-Start im Juli 2021 nicht mehr. Die aktuelle Staffel pendelte bislang stets um die Marke von 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt kam die nun zu Ende gegangene Staffel auf 6,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, das war rund ein halber Prozentpunkt mehr als zuletzt, als die Show im Frühjahr ebenfalls auf dem Sendeplatz am Montagabend zu sehen war.

Bei ProSieben erzielte eine neue Folge von "Young Sheldon" zum Start in den Abend noch gute 8,5 Prozent, einen Wiederholung lag danach bei 7,7 Prozent. Eine frische Folge der "Simpsons" musste sich danach allerdings mit nur noch 5,4 Prozent zufrieden geben, eine alte Episode holte im Anschluss nicht viel bessere 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt