Der Primetime-Verlauf: Neue "Sommerhaus"-Crew lässt im Lauf der Zeit nach

Folgt man der Reichweiten-Kurve in den entsprechenden Vodafone-Haushalten, die Grundlage sind für die Berechnungen von AEOS, dann hat die Auftaktfolge von "Sommerhaus der Stars" seine Fans nicht gänzlich bei der Stange gehalten. Ein gutes Grundinteresse schien vorhanden und bis zur ersten Werbepause blieben alle, die reinschauten, auch dabei. Doch schon nach der ersten Werbepause erreichte die Reality-Show das vorherige Level nicht mehr. Dieser Trend setzte sich fort, sodass man sagen muss, dass immer weniger Menschen dabei waren. Ganz besonders ließ sich das nach dem "RTL Direkt"-Break sagen – da steht "SdS" aber nicht alleine da.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Vox steigert sich

Deutlich zulegen konnte Vox in der 17-Uhr-Stunde. Gut zu erkennen ist, wie "Zwischen Tüll und Tränen" am Dienstag viel Publikum eingesammelt hat. Einen gewissen Bruch gab es dann um 18 Uhr, als "First Dates" anlief. Das war für einige der Grund, um den Sender zu wechseln oder auszuschalten. Aber auch "Frist Dates" legte schließlich im Verlauf der 60 Minuten in der Publikumsgunst zu. Gleiches gilt auch für das nach 19 Uhr folgende "perfekte Dinner".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Schlusslicht Sky

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Keine besonderen Auffälligkeiten im Sales House: Ad Alliance zeigte sich mit 30 Prozent stark, Seven.One Media lag mit 30 Prozent dahinter. In etwa gleichauf mit leichten Vorteilen für das ZDF lagen ZDFWerbefernsehen mit 14 und WBD mit 13 Prozent. Ohne Live-Sport war es für Sky wieder schwer, Sky Media war mit sechs Prozent Schlusslicht.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Milka stark, Ferrero stärker

Milka drückt ebenfalls auf die Tube. An vielen der vergangenen Tagen hätte ein erzielter XRP-Wert von 187 Punkten ganz klar zur Führung gereicht. Schaltet wurden insgesamt 405 Spots. Am Dienstag war dem nicht so, denn wie schon am Montag war Ferrero mit seiner "Kinder"-Kampagne noch stärker. Erneut wurde die Marke von 300 Punkten gerissen, dafür setzte Ferrero etwas mehr als 300 Buchungen ein. Im Discounter-Duell lag Lidl zudem vor Aldi. Lidl warb für seine Angebote 127 Mal und kam damit auf etwas mehr als 80 Punkte, Aldi landete bei knapp über 60 Punkten, war allerdings auch nur 96 Mal in den Werbeinseln vertreten.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.