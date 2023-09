am 23.09.2023 - 09:02 Uhr

Erfolgreicher Einstand für ChrisTine Ursprung als Rechtsanwältin Eva Schatz: Die erste Folge "Ein Fall von Liebe" der neuen Reihe "Einspruch, Schatz!" lockte am Freitagabend 4,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Erste. Kein anderer ARD-Film am Freitagabend verzeichnete in diesem Jahr bislang mehr Publikum. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zumindest ordentliche 7,8 Prozent Marktanteil erreicht.

"Einspruch, Schatz!" setzte sich damit gegen die ZDF-Krimis durch, die die Marktführung am Freitagabend meist für sich gepachtet haben. "Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache" verlor allerdings die dritte Woche in Folge leicht an Reichweite und musste sich diesmal mit 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zufrieden geben. 17,3 Prozent Marktanteil sind aber natürlich trotzdem ein guter Wert, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es allerdings diesmal nur für schwache 4,2 Prozent.

Bei der "SOKO Leipzig" blieben im Anschluss 3,64 Millionen Krimi-Fans dran, der Marktanteil belief sich auf 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nachdem das "heute-journal" 2,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte, sorgte im weiteren Verlauf wieder die Satire-Strecke für starke Quoten.

Die "heute-show" verzeichnete mit im Schnitt 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchsten Reichweite seit Rückkehr aus der Sommerpause. Der Marktanteil zog auf 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum an, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 15,3 Prozent Marktanteil erzielt. Danach schauten sich 1,52 Millionen das "ZDF Magazin Royale" an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 15,0 Prozent, 10,1 Prozent wurden beim Gesamtpublikum erzielt. Auch das waren die besten Werte seit der Rückkehr aus der Sommerpause.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt