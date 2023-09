In Zeiten, in denen die Rechteinhaber der Fußball Bundesliga die besten Spiele picken dürfen, sind Bundesliga-Konferenzen wie die vom Samstag sehr selten geworden. Mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig spielten drei der Teams, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, parallel – noch dazu auf drei unterschiedlichen Plätzen. Das brachte Sky hohe Werte. Ab 15:30 Uhr kamen die Übertragungen zusammengerechnet auf rund 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – darunter waren 0,96 Millionen Konferenz-Fans und 0,35 Millionen, die das Bayern-Einzelspiel sahen. Alle anderen Matches wurden im Einzelfeed also entsprechend kaum genutzt. Insgesamt kam die Sky-Konferenz somit auf 12,4 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete die Übertragung zwischen 15:30 und 17:30 Uhr mit 23,3 Prozent.

Der "Sportschau" brachte dieser "Super Samstag", wie Sky ihn nannte, die bis dato besten Reichweiten der laufenden Saison. Rund 3,7 Millionen Personen sahen die Highlights der Nachmittagsspiele im Free-TV ab 18:30 Uhr. 21,8 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 17,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zurück aber zu Sky, wo am frühen Nachmittag auch schon die Berichterstattung der drei Zweitliga-Spiele für tolle Werte sorgte. Addiert kamen Einzelspiele und Konferenz auf 6,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Für weitere 3,0 Prozent in dieser Gruppe sorgte am Abend das Spitzenspiel der zweiten Liga (410.000 Fans insgesamt), bei dem sich St. Pauli und Schalke gegenüberstanden. Es lief parallel auch im Free-TV bei Sport1; rund 690.000 Fans schauten dort zu. Sport1 darf sich über tolle 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen.

Bei ProSieben Maxx setzte obendrein "SmackDown" seinen Siegeszug fort. Nach fünf Prozent Marktanteil am Samstag zuvor, standen diesmal 4,7 Prozent für die um 23:15 Uhr gestartete Sendung zu Buche. 0,22 Millionen Menschen sahen das Wrestling-Format am späten Abend im Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt