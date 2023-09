Überraschend im Aufwind befand sich am Dienstag das Kabel-Eins-Vorabend-Format "Mein Lokal, dein Lokal", das ab kurz vor 18 Uhr mit 8,7 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten eines der besten Ergebnisse des Jahres 2023 einfuhr. Zuletzt lief die Sendung jedenfalls im Mai stärker. In die Woche gestartet war das Programm am Montag mit guten sechs Prozent, vergangene Woche sicherten sich die gezeigten fünf Folgen Werte zwischen rund vier und rund sieben Prozent.

Im weiteren Verlauf das Kabel-Eins-Vorabends kamen "Quiz Taxi" und "Achtung Kontrolle" am Dienstag dann auf 5,8 sowie 4,7 Prozent (jew. bezogen auf 14-49), der Primetimefilm "Shrek 2" punktete mit 6,3 Prozent Marktanteil. Schwächer als sonst liefen zwei "Castle"-Folgen am Nachmittag mit nur knapp drei Prozent und auch "Newstime" war mit weniger als zwei Prozent auf ungewöhnlichem Tiefflug.



ProSieben indes war mittags sehr stark unterwegs. Eine "How I Met Your Mother"-Wiederholung, die um 12:32 Uhr startete, bescherte dem Privatsender ungewöhnliche 19,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Nachmittags schaffte es "The Big Bang Theory" dann auf bis zu 14,4 Prozent. Einen schönen Nachmittags-Erfolg feierte auch der Disney Channel. Nach 15:45 Uhr kamen dort zwei Folgen von "Phineas und Ferb" auf 5,9 und 5,4 Prozent. Das anschließende "We Bare Bears" hielt das Level nicht; und erreichte nur noch 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im ZDFneo-Programm brachten vier "The Rookie"-Folgen nachmittags gute Werte. Insgesamt erreichten sie zwischen 2,5 und 3,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen standen zwischen 3,7 und 4,2 Prozent Marktanteil auf der Uhr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt