"Alles wird gut" waren die letzten Worte, die in "Leute heute" zu hören waren. Die 1997 erstmals gesendete Produktion war am Freitag letztmals im ZDF zu sehen, ab Oktober wird vor 18 Uhr einfach "Hallo Deutschland" verlängert. Das ZDF spart somit Geld, das es künftig in Produktionen für die Mediathek stecken möchte. Die Entscheidung lag keinesfalls daran, dass das Format nicht erfolgreich gewesen wäre. Die Abschiedssendung erreichte im Schnitt 18,2 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. 2,12 Millionen waren dabei. "Hallo Deutschland" war im Vorfeld auf 1,81 Millionen und 17,2 Prozent gekommen.

Somit waren es übliche Werte, mit denen sich das rund 15 Minuten lange Format verabschiedete. Im Jahresschnitt kam die Sendung 2023 auf 18,3 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den 14- bis 49-Jährigen stehen 5,8 Prozent zu Buche. Gerade bei den Jüngeren hat die Produktion in diesem Jahr sehr deutlich zulegen können. Gegenüber 2022 um fast einen Prozentpunkt. Erfolgreicher lief es für die Sendung bei dieser Altersklasse zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Im Vergleich zur Gesamtreichweite schauten dennoch nur relativ wenige junge Personen zu - hier lagen die Werte meist bei um die 0,1 Millionen.

Reichweiten-Langzeittrend: Leute heute Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

In Sat.1 hat sich derweil "Volles Haus" mit drei Prozent Zielgruppen-Marktanteil ins Wochenende verabschiedet. Keine Frage: Die Live-Produktion am Nachmittag bewegt sich weiterhin weit unter dem Senderschnitt. Aber: In der zurückliegenden Woche waren es im Schnitt 3,7 Prozent, die erzielt wurden. Und das ist dahingehend ein gutes Ergebnis, als dass bis dato noch keine Woche für die Sendung besser lief. Ebenfalls auf 3,7 Prozent war das Format Ende Juni gelaufen.

Am Vorabend tat sich dann "Lenßen übernimmt" ziemlich schwer. Die Folgen ab 18:30 Uhr erreichten alle 3,3 Prozent, die 18-Uhr-Ausgabe musste sich sogar mit 2,7 Prozent zufrieden geben. Ab Montag laufen dann nur noch zwei Ausgaben der Ermittler-Reihe, ab 18 Uhr übernehmen die "Lebensretter" – hier bringt Sat.1 also eine neue Farbe in die Access Prime. Um das Retten von Leben, damit geht es noch kurz zurück zum ZDF, geht es auch wieder in einer neuen "Bettys Diagnose"-Staffel, die am Freitag um 19:25 Uhr startete und rund zweieinhalb Millionen Menschen auf linearem Wege erreichte. Gemessen wurden 11,9 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel die Quote mit 4,2 Prozent nicht gut aus.

