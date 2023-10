Der Sonntag stand bei RTL in dieser Woche noch stärker im Zeichen der NFL als sonst, weil bereits am Nachmittag eine Übertragung aus London anstand, wo die Atlanta Falcons auf die Jacksonville Jaguars trafen. Das erste Quarter verfolgten ab 15:30 Uhr im Schnitt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was sich bis zum 4. Quarter ab 17.40 Uhr auf 510.000 steigerte. Die Marktanteile lagen bei den 14- bis 49-Jährigen zwischen 10,2 und 11,3 Prozent und damit durchweg auf einem recht guten Niveau.

Ein Problem war allerdings, dass im Lauf des Abends nicht mehr allzu viele weitere Football-Fans dazu kamen. Beim ersten Spiel des Abends zwischen den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns schwankte die Gesamt-Reichweite zwischen 520.000 und 560.000 Personen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr damit nur zwischen 6,8 und 7,4 Prozent. Betrachtet man die 14- bis 59-Jährigen, die RTL selbst ja bekanntlich als eigentlich ausschlaggebende Gruppe ansieht, dann bewegten sich die Marktanteile sogar nur zwischen 4,3 und 4,6 Prozent.

Erst am späten Abend bewegten sich beim Spiel New England Patriots at Dallas Cowboys zumindest die Marktanteile wieder nach oben: Ab 23 Uhr kratzte man im zweiten Quarter schon an der 10-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen, nach Mitternacht waren die Werte dann zweistellig. Auch hier gilt aber: Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen die Marktanteile deutlich niedriger und auch um Mitternacht noch bei weniger als 7 Prozent.

In der Primetime lag RTL bei den 14- bis 49-Jährigen jedenfalls nur auf Augenhöhe mit Vox, wo "Hot oder Schrott - Promi-Spezial" einen Marktanteil von 7,4 Prozent erzielen konnte. Die Gesamt-Reichweite lag mit im Schnitt 0,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar deutlich höher als bei RTL. Am Vorabend hatten "Die Beet-Brüder" bei Vox übrigens sogar 1,38 Millionen Menschen erreicht, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf starke 10,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt