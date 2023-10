Der Primetime-Verlauf: "Babylon Berlin" gab kontinuierlich nach

"Babylon Berlin" verlor innerhalb der ersten zehn Minuten eine große Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern, die wohl für einen "Tatort" ins Erste geschaltet hatten und dann von der Premiere der vierten Staffel der Serie überrascht wurden. Auch im weiteren Verlauf des Abends sank die Reichweite dann aber in gemächlichem Tempo, aber sukzessive weiter, woran - wenig überraschend - auch der kurze Anstieg um 21:45 Uhr zum Ende des Inga-Linström-Films nichts änderte: Zur dritten Folge einer Staffel wollte natürlich niemand mehr nachträglich einsteigen.

Der Vorabend-Verlauf: "RTL aktuell"-Berg ragt aus NFL-Flatline heraus

RTL erreichte mit der NFL-Übertragung die Football-Fans dank der London Games diesmal auch schon am Nachmittag - es kamen aber im Lauf der Zeit nicht mehr dazu. Um so stärker ragt "RTL aktuell" heraus, das die Reichweite in den Vodafone-Haushalten mehr als verdoppelte.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One Media vor Ad Alliance

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die schwache RTL-Performance aufgrund der NFL verbunden mit einem starken Abend von Sat.1 und ProSieben sorgte dafür, dass sich Seven.One Media am Sonntag an die Spitze setzen konnte und die Ad Alliance deutlich hinter sich ließ.

Werbe-Ranking: Carglass meldet sich zurück - aber nicht bei RTL

Während das Bruttoreichweitenranking wie schon am Samstag auch am Sonntag von Schwarzkopf angeführt wird, meldet sich Carglass auf Rang 3 zurück. Mit 177 Spot-Ausstrahlungen sammelte das Unternehmen eine Bruttoreichweite von 86,22 XRP ein. Carglass hatte in diesem Jahr schon in mehreren Wellen stark auf TV-Werbung gesetzt, den September über war die Marke aber ganz aus dem Werbefernsehen verschwunden. Auch im neuen Flight der Kampagne bewirbt Carglass dabei gar nicht seine Dienstleistungen, sondern sucht nach neuem Personal. Dabei wurden die Sender der Ad Alliance völlig außen vor gelassen, stattdessen wurde Seven.One, vor allem aber auch RTLzwei ebenso wie die Sender von Warner Bros. Discovery, Welt sowie Sport1 stark belegt.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.