Das Erste hat mit "Babylon Berlin" abermals einen spürbaren Reichweitenverlust hinnehmen müssen. Nachdem die vierte Staffel am Sonntag noch mit mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet war, sah es einen Tag später viel schlechter aus. Schon die erste neue Folge des Abends erreichte nur noch 2,50 Millionen Menschen, das ist ein Minus von fast 1,3 Millionen im Vergleich zum Vortag. Drei weitere Folgen erreichten dann noch etwas weniger Menschen, hielten sich aber immerhin über der 2-Millionen-Marke.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum schwankte während der ersten drei Folgen des Abends um die Marke von 10 Prozent. Episode vier kam auf etwas bessere 11,7 Prozent. Beim jungen Publikum war "Babylon Berlin" dagegen ein Totalausfall: Folge eins erreichte immerhin noch 5,0 Prozent, danach ging es auf bis zu 3,6 Prozent hinab. Am Sonntag hatte es teilweise noch zu zweistelligen Werten bei den 14- bis 49-Jährigen gereicht.

Über den Gesamterfolg von "Babylon Berlin" sagen diese Werte natürlich nur bedingt etwas aus. Die Erstausstrahlung der Folgen besorgte Sky bereits vor rund einem Jahr, dort kann die Serie auch auf Abruf gesehen werden. Und nach ARD-Angaben erzielte die Serie in der eigenen Mediathek seit vergangenen Freitag schon rund 1,5 Millionen Abrufe. Dass innerhalb eines Tages so viele lineare Zuschauerinnen und Zuschauer verloren gehen, ist dennoch kein gutes Zeichen.

Den Primetime-Sieg sicherte sich derweil das ZDF mit einer Komödie: "Familie Bundschuh - Bundschuh vs. Bundschuh" kam zur besten Sendezeit auf eine Reichweite in Höhe von 3,93 Millionen, das entsprach einem Marktanteil von 16,2 Prozent. Und auch beim jungen Publikum war der Film mit Andrea Sawatzki und Axel Milberg ein schöner Erfolg für den Sender, auf 9,4 Prozent brachte es die Komödie bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend startete derweil "SOKO Potsdam" in eine neue Staffel und knackte gleich zum Auftakt die 20-Prozent-Marke: Mit 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren 20,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Das inzwischen verlängerte "hallo deutschland" brachte es davor auf ebenfalls sehr gute 18,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt