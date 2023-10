Am heutigen Donnerstag startet Sat.1 die zweite Staffel von "Einsatz mit Herz", nun mit neuer Besetzung, nachdem die Zusammenarbeit mit Carola Holzner alias Doc Caro vergangenes Jahr nach nur einer Staffel überraschend schon wieder endete. Die ist dafür nun einen Tag zuvor schon bei ihrem neuen Sender Vox gestartet und legte dort mit "Doc Caro - Jedes Leben zählt" einen sehr ordentlichen Einstand hin.

So reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen für einen Marktanteil von 7,4 Prozent, insgesamt hatten im Schnitt 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Das war deutlich mehr als Vox zuletzt mit "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" auf diesem Sendeplatz einfahren konnte. Allerdings blieb die Reichweite leicht hinter der des Sat.1-Pendants im vergangenen Jahr zurück. Die lineare Gesamtreichweite ohne zeitversetzte Nutzung pendelte damals bei den Dokusoap-Folgen zwischen 1,0 und 1,26 Millionen.

Enttäuschend verlief der Mittwochabend für RTLzwei: "Die Wollnys" verloren im Vergleich zur vergangenen Woche erheblich an Zuspruch und mussten sich um 20:15 Uhr mit nur 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Das war der geringste Marktanteil für die Dokusoap seit 2020. Die zweite Folge direkt im Anschluss steigerte sich dann allerdings immerhin auf 4,3 Prozent. Zunächst 580.000 und dann 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die beiden Folgen. Eine Woche zuvor waren noch rund 800.000 Personen vor dem Fernseher mit dabei gewesen.

Am späten Abend kamen zwei Folgen von "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" sogar nur auf Marktanteile von 2,7 und 1,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Es handelt sich dabei eigentlich um ein Nachmittagsformat, das sich allerdings auf dem eigentlichen Sendeplatz um 17 Uhr auch nicht leicht tat und am Mittwoch dort 2,9 Prozent Marktanteil in der Klassischen Zielgruppe einfuhr. "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" überzeugte direkt davor hingegen noch mit starken 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Für Kabel Eins verlief der Mittwoch unterdessen erfolgreich: Der Film "Die Verurteilten" holte um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer wurden gezählt. "Lock up" tat sich danach mit 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe schwerer. Erfolgreich mit Filmen war auch Nitro unterwegs: "Twister" holte um 20:15 Uhr dort 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, insgesamt hatten 0,68 Millionen Menschen eingeschaltet. In Sachen Gesamt-Reichweite noch weit vor allen Privaten lag aber ZDFneo, das um 20:15 Uhr mit "Wilsberg: Bullenball" 1,66 Millionen Krimi-Fans erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt