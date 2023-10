Das vom Namen her beste Spiel des Bundesliga-Samstags, das Duell zwischen Dortmund und Union Berlin, stieg diesmal schon am Nachmittag. Auf dem eigentlichen "Topspiel"-Sendeplatz um 18:30 Uhr übertrug Sky Bremen gegen Hoffenheim und holte damit bezogen auf die 14- bis 49-Jährigen den zweitschwächsten Wert im Kalenderjahr 2023: 5,2 Prozent, nur das einstige Aufeinandertreffen von Hertha BSC und Leipzig lief in diesem Jahr noch etwas schwächer. Am Samstag nun kam Sky Sport am Vorabend mit Live-Fußball auf rund 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Woche zuvor, als sich Bayern München und RB Leipzig duellierten, waren es weit mehr als doppelt so viele.

Nachmittags punktete die Konferenz: 19,9 Prozent bei den Umworbenen holte sich der Pay-TV-Sender im Schnitt, die ermittelte Reichweite lag bei 1,18 Millionen. Inkludiert sind in diesen Werten auch die Ergebnisse des Einzelspiels zwischen Dortmund und Union, das sich rund 270.000 Fans anschauten.



Das "aktuelle Sportstudio" im ZDF kam am späten Abend auf 14 Prozent Marktanteil, die "Sportschau" im Ersten sicherte sich nach 18:30 Uhr gute 21,8 Prozent Marktanteil und exakt vier Millionen Fans. Die "Sportschau" also profitierte von der Sky-Schwäche; für sie war es die beste Reichweite der laufenden Saison.

Auf durchaus gute Werte kam auch Rugby bei ProSieben Maxx. Die um kurz nach 22 Uhr gestartete zweite Halbzeit des Spiels zwischen Irland und Schottland interessierte beispielsweise 2,5 Prozent der klassisch Umworbenen. Den ersten Durchgang der WM-Partie hatten zuvor schon 1,7 Prozent verfolgt. Die Gesamtreichweite lag zunächst bei 0,20 und dann bei 0,23 Millionen.





