Nicht immer hat die Rugby-WM in den zurückliegenden Wochen aus Quotensicht überzeugen können - doch ProSieben Maxx hat durchgehalten und ist nun mit fantastischen Final-Quoten belohnt worden. 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die erste Halbzeit des Matches zwischen Neuseeland und Südafrika an, 690.000 waren es in Halbzeit zwei. Es war damit das meistgesehene Spiel der Weltmeisterschaft. Die Marktanteile beim jungen Publikum lagen bei hervorragenden 5,3 und 6,8 Prozent - und das zur besten Sendezeit ab 21 Uhr. Schon die Vorberichte bescherten ProSieben Maxx richtig gute 2,4 Prozent.

Doch damit nicht genug, denn in der Nacht übertrug ProSieben Maxx auch noch die NBA-Partie zwischen den New York Knicks und den New Orleans Pelicans. Die ersten beiden Viertel erreichten weit nach Mitternacht starke 4,7 und 4,5 Prozent Marktanteil, das dritte Viertel lag bei 3,9 Prozent. Die Tatsache, dass in Summe weniger als 100.000 Menschen zugesehen haben, ist vor allem auf die späte Uhrzeit zurückzuführen: Die Übertragung des Matches begann um 1:11 Uhr.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,9 Prozent war ProSieben Maxx am Samstag stark unterwegs, noch besser lief es allerdings für Sky Sport, das es auf 3,8 Prozent brachte. Grund dafür ist natürlich die Bundesliga: Die Bundesliga-Konferenz samt Einzelspiele erreichte am Nachmittag durchschnittlich 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das abendliche Topspiel zwischen Leipzig und Köln kam auf 5,0 Prozent, hier sahen 550.000 Menschen zu.

Sport1 punktete am Abend derweil mit der Übertragung der Zweitliga-Partie zwischen Kaiserslautern und Hamburg, hier sahen 750.000 Menschen zu - das ist der zweithöchste Wert der laufenden Saison. Schon beim Gesamtpublikum kam Sport1 damit auf 3,0 Prozent, in der klassischen Zielgruppe wurden sogar 4,8 Prozent gemessen. Der Erfolg verflüchtete sich am späten Abend allerdings schnell: Eine eineinhalbstündige Zusammenfassung der Highlights der Darts-EM lag später bei nur noch 0,9 Prozent, 160.000 Menschen waren hier noch mit dabei.

Und auch die Öffentlich-Rechtlichen punkteten am Samstag mit Sport. Im Ersten sorgte die "Sportschau" am Vorabend für hervorragende Quoten bei Jung und Alt (DWDL.de berichtete). Und im ZDF ist das "Aktuelle Sportstudio" am späten Abend die meistgesehene Sendung des Kanals beim jungen Publikum gewesen: 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 sorgten für 12,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichte das Format 2,20 Millionen Menschen, damit waren 14,3 Prozent beim Gesamtpublikum drin. Mit dem Auftakt in die neue Ski-Weltcup-Saison wusste das ZDF tagsüber allerdings nicht zu punkten. Der Riesenslalom der Frauen kam ab 13 Uhr nur auf 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 8,0 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren wurden sogar nur 4,2 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt