Der ganz große NFL-Erfolg bleibt für RTL auch nach zwei Monaten bislang aus. In dieser Woche erreichten die Football-Übertragungen des Privatsenders erneut weniger als eine Million Fans - auch wenn es beim jüngeren Publikum zeitweise für zweistellige Marktanteile reichte. So erzielte das zweite Quarter der Partie zwischen den Philadelphia Eagles und den Washington Commanders ab 18:41 Uhr gute 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten im Schnitt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Einiges spricht allerdings dafür, dass RTL zu diesem Zeitpunkt auch von Zuschauerinnen und Zuschauern profitierte, die auf "RTL aktuell" hofften. Die Nachrichtensendung war mit einer Kurzausgabe jedoch schon einige Minuten zuvor zu sehen und erreichte sogar geringfügig mehr Menschen. Das dritte Quarter des NFL-Spiels fiel ab 19:49 Uhr hingegen auf 690.000 Fans sowie 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück, ehe für das vierte Quarter nur 7,8 Prozent drin waren. Den Auftakt der Partie hatten gegen 18:00 Uhr zunächst 9,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgt.

Das zweite Spiel des Abends kam indes zunächst schwer in Fahrt und erreichte ab 21:25 Uhr sogar lediglich einen Marktanteil von 6,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Immerhin: Nach 23 Uhr steigerte sich die Begegnung zwischen den Kansas City Chiefs und den Denver Broncos auf Werte von 10,7 und 10,1 Prozent.

Es sind bislang also vorwiegend die Randsendezeiten, in denen die NFL bei RTL punkten kann. In Köln wird man nun nicht zuletzt auf die Spiele in Frankfurt hoffen, die an den kommenden beiden Wochenenden stattfinden werden und einen neuen Hype entfachen sollen. Am zurückliegenden Sonntag belegte der Kölner Sender letztlich jedenfalls nur den dritten Platz in der Zielgruppe - mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 7,8 Prozent lag RTL recht deutlich hinter dem Ersten und ProSieben. Beim Gesamtpublikum gelang es dem Sender zudem durch die sehr junge Ausrichtung der NFL nicht, mit einem Format in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages durchzudringen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt