RTL hat am Donnerstagabend mit dem Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?" starke Quoten erzielt - insbesondere in der Zielgruppe, wo die Quizshow mit Günther Jauch dem Privatsender ohne Mühe die Marktführerschaft in der Primetime einbrachte. Mit 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "WWM" einen tollen Marktanteil von 19,2 Prozent. Einen besseren Wert erzielte ein Prominentenspecial zuletzt vor mehr als vier Jahren.

Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL bekanntlich schielt, erwies sich die Show am Donnerstag mit 17,8 Prozent als voller Erfolg. Insgesamt wiederum verfolgten im Schnitt 3,54 Millionen Menschen das Special. Das waren zwar deutlich weniger als in früheren Spitzenzeiten, aber immerhin ähnlich viele wie vor einem Jahr. Der Marktanteil lag auch hier bei starken 16,1 Prozent. An ARD und ZDF kam "Wer wird Millionär?" nicht vorbei.

Starke Quoten erzielte RTL zudem auch noch im weiteren Verlauf des Abends: So hielt das Special zum "Spendenmarathon" um 23:45 Uhr im Schnitt noch 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf 20,6 Prozent. Das "Nachtjournal" kam dank des Rückenwindes gar auf den besten Wert seit Anfang des Jahres und punktete nach Mitternacht noch mit 18,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der stärkste RTL-Verfolger kam in der Zielgruppe derweil ebenfalls aus Köln: Mit dem Spielfilm "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" erreichte Vox um 20:15 Uhr ebenfalls sehr gute 11,2 Prozent Marktanteil und war zudem auch insgesamt mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt. Auch mit Blick auf die Tagesmarktanteile lagen beide Sender vorne: Während RTL auf starke 14,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam, überzeugte Vox mit durchschnittlich 8,3 Prozent.

Die Bambi-Quoten in Sat.1 blieben dagegen ohne Glanz: Gerade mal 840.000 Menschen schalteten im Schnitt ein - so wenige wie noch nie in der langen Geschichte der Verleihung. Zum Vergleich: 2019 hatten im Ersten noch deutlich mehr als drei Millionen zugesehen. In der Zielgruppe lief es für den Bambi mit 6,1 Prozent Marktanteil zudem allenfalls mäßig. Anders als RTL gelang es Sat.1 am späten Abend überhaupt nicht, das Publikum zu halten: Als der Sender ab 23:47 Uhr seine Rankingshow "111 knallharte Kollegen!" wiederholte, sackte der Marktanteil auf desolate 1,6 Prozent ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt