am 17.11.2023 - 09:03 Uhr

Das Erste und das ZDF haben sich am Donnerstagabend ein enges Rennen um den Quotenthron geliefert - mit dem leicht besseren Ausgang für den neuen "Usedom-Krimi". Durchschnittlich 5,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Folge "Geburt der Drachenfrau" im Ersten, sodass der Marktanteil bei 19,6 Prozent lag. "Die Bergretter" meldeten sich im ZDF dagegen mit 5,07 Millionen Personen sowie 19,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zurück.

Im Vergleich zur Vorwoche musste der "Usedom-Krimi" allerdings deutlich Federn lassen: Gegen "Doktor Ballouz" hatten sich noch fast sieben Millionen Fans für die ARD-Reihe entschieden, die "Bergretter" kosteten der neuerlichen Mörderjagd somit also offensichtlich viele Fans. Dazu kommt, dass in dieser Woche auch RTL mit dem Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?" ein älteres Publikum ansprach als gewöhnlich am Donnerstagabend. Auf diese Weise lässt sich der recht deutliche Quotenrückgang dann wohl recht gut erklären.

Beim jungen Publikum zeigte sich der "Usedom-Krimi" von der Konkurrenz dagegen unbeeindruckt: Hier bewegte sich die Reihe mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 8,2 Prozent Marktanteil auf ähnlichem Niveau wie vor einer Woche. "Die Bergretter" wiederum erzielten solide 6,8 Prozent.

Im Anschluss an den Krimi tat sich die ARD dagegen schwer, das Publikum zu halten: So entschieden sich um 21:45 Uhr im Schnitt nur noch 2,23 Millionen Menschen für das Politmagazin "Panorama", während das "heute-journal" im ZDF auf 3,83 Millionen sowie 16,6 Prozent Marktanteil kam. Später am Abend taten sich zudem die "Carolin Kebekus Show" und "Reschke Fernsehen" mit Gesamt-Marktanteilen von weniger als sechs Prozent schwer. Auch hier lag das ZDF im öffentlich-rechtlichen Duell klar vorn: Dort erreichte "Maybrit Illner" noch 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Markus Lanz" mit 1,51 Millionen noch auf 15,5 Prozent Marktanteil kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt