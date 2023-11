Ein kleines bisschen Eskapismus versprach Moderator Jan Böhmermann zu Beginn der jüngsten Ausgabe seines "ZDF Magazin Royale", weil eben gerade in der Welt "so viel Scheiße los ist". Entsprechend sendete er am Freitagabend eine reine Musik-Folge, die aber deutlich schwächer lief als sonstige Folgen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwar überdurchschnittliche 10,5 Prozent erzielt, dies war aber die niedrigste "ZDF Magazin Royale"-Quote am Freitagabend aller Zeiten. Vergangene Woche lag der ermittelte Marktanteil noch um rund fünf Prozentpunkte höher. Insgesamt schauten 1,26 Millionen Personen zu, die Reichweite ging binnen einer Woche um etwa eine halbe Million zurück.

Sieger bei 14-49 wurde am Freitag die "Tagesschau" mit 890.000 jungen Zusehenden allein im Ersten (gesamt: 4,69 Millionen). Mit Blick auf die Primetime lag RTL mit "Ninja Warrior Germany" ganz vorne. 15 Prozent Marktanteil holte das gut zweistündige Programm, insgesamt schauten knapp 1,9 Millionen Personen zu. Somit lag RTL am Abend auch klar vor Sat.1, wo "The Voice of Germany" dennoch ein Erfolg war, wie die erzielten 11,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe zeigen.



Gegenüber dem Freitag zuvor legte die Musiksendung um zwei Prozentpunkte zu, auch die Reichweite stieg klar: Auf im Schnitt diesmal 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Let the Music Play" schloss sich nach 23 Uhr mit 6,5 Prozent bei den Jüngeren an. Eine gute Performance lieferte auch Vox am Freitagabend: 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe generierte "Wo die Liebe hinfällt" und lag somit vor einem nur mäßig gelaufenen ProSieben-Spielfilm: "The Accountant" kam bei den Jüngeren nicht über 6,6 Prozent hinaus. Große Probleme machten "Die Simpsons" am Vorabend mit diesmal nur schlechten 4,6 und 5,2 Prozent.





Der von RTLzwei zur besten Zeit ausgestrahlte Film "Hellboy" generierte derweil 4,5 Prozent. Hier lag die Gesamtreichweite bei 0,53 Millionen, ProSieben erreichte nach 20:15 Uhr im Schnitt 1,16 Millionen. In Sachen Tagesmarktanteil wurde Vox mit 7,5 Prozent Dritter, Sat.1 sicherte sich mit acht Prozent bei den Jüngeren den Silberrang. 6,7 Prozent bescherten ProSieben die fünfte Position.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt