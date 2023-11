Gegen den "Wetten, dass..?"-Abschied von Thomas Gottschalk wird "The Masked Singer" in der kommenden Woche bei ProSieben aus dem Weg gehen. Doch auch zum Staffel-Auftakt der Rateshow hatte es das Konkurrenz-Programm in sich, schließlich mussten die maskierten Sängerinnen und Sänger am Samstagabend direkt gegen ein Fußball-Länderspiel antreten. Das sorgte dann auch dafür, dass "The Masked Singer" deutlich schwächer in die Staffel startete als in den vergangenen Jahren.

Durchschnittlich 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für die Show und sorgten somit für 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das ist für sich genommen zwar ein guter Wert, doch die April-Staffel war noch mit fast 18 Prozent gestartet. In den Vorjahren lagen die Marktanteile sogar noch durchweg bei mehr als 20 Prozent. Und auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite startete "The Masked Singer" diesmal auf niedrigerem Niveau: 1,79 Millionen Personen waren im Schnitt dabei, sodass der Marktanteil hier bei 7,1 Prozent lag. Bislang konnte ProSieben die Marke von zwei Millionen stets knacken.

Doch nicht nur "The Masked Singer" bekam die harte Fußball-Konkurrenz zu spüren: Auch für die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF gab es am Samstag einen Tiefstwert - wenn auch nur beim jungen Publikum, wo der Marktanteil diesmal 6,8 Prozent betrug. Mit insgesamt 3,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag die Gesamt-Reichweite dagegen auf dem Niveau der Sommer-Ausgabe und sorgte für gute 13,3 Prozent Marktanteil.

Geschlagen geben musste sich Zarrella allerdings nicht nur dem Länderspiel, sondern auch einem ARD-Krimi: "Harter Brocken: Der Goldrausch" ging mit 5,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als stärkster Fußball-Verfolger hervor und bescherte dem Ersten einen sehr guten Marktanteil von 19,9 Prozent, während es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,8 Prozent überzeugend aussah. Ab 21:45 Uhr lief es mit einer Wiederholung dann aber schon spürbar schwächer: "Die Diplomatin" kam mit 2,56 Millionen Krimi-Fans aber immer noch auf solide 10,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Sat.1 und Vox tun sich schwer

Richtig mies verlief der Abend indes für Sat.1, wo der Spielfim "Transformers - Die Rache" zur besten Sendezeit gerade einmal 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. In der Zielgruppe war nicht mehr als ein Marktanteil von 3,7 Prozent drin. Damit lag der Sender nur knapp vor RTLzwei und Kabel Eins. Aber auch Vox konnte nicht viel reißen: Dort erreichte "Mortal Engines: Krieg der Städte" insgesamt zwar immerhin 730.000 Menschen, doch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 4,0 Prozent ebenfalls ziemlich schwach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt