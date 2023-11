Mit kaum mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe startete das neue Vox-Format "Martin Rütters Tierheimhelden" in der vergangenen Woche ziemlich mäßig. Die zweite Ausgabe konnte nun hingegen deutlich bessere Werte einfahren: Durchschnittlich 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Samstag im Vorabendprogramm die zweite Ausgabe, das waren über 300.000 mehr als vor einer Woche. In der Zielgruppe zog der Marktanteil der "Tierheimhelden" zugleich auf 8,5 Prozent an und bewegte sich somit sehr deutlich über dem Senderschnitt.

Ob der Erfolg von Dauer ist, wird sich aber erst noch zeigen müssen, schließlich war die Konkurrenz am Vorabend diesmal auch deutlich geringer als sonst, weil die Bundesliga, die sonst für gewöhnlich im Ersten und bei Sky starke Quoten erzielt, wegen des abendlichen Länderspiels eine Pause einlegte.

Auch das Haustiermagazin "hundkatzemaus" lief im Vorfeld mit 8,0 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich besser als in den zurückliegenden Wochen. Nachmittags punktete Vox zudem mit seinen "Shopping Queen"-Wiederholungen, die den Marktanteil in der Zielgruppe auf bis zu 9,8 Prozent trieben.

Ebenfalls stark unterwegs war Kabel Eins in der Daytime: Dort erreichte die Krimiserie "Castle" gegen 14:30 Uhr mit stolzen 10,9 Prozent Marktanteil den Tages-Bestwert für den Sender, aber auch danach waren mit "Hawaii Five-0" noch bis zu 7,8 Prozent drin. Bemerkenswert: Mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte Kabel Eins mit seiner "Newstime"-Ausgabe mehr Menschen als ProSieben um 18:00 Uhr. In der Primetime konnte Kabel Eins dagegen mit seinen Krimis nicht viel reißen: Hier lag der Marktanteil von "FBI: Special Crime Unit" zwischenzeitlich bei nur 2,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt