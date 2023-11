Nachdem Kabel Eins bereits im Januar und Februar eine Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" gezeigt hat, startete am Sonntag der zweite Durchlauf des Jahres. Mit 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war der Sender damit auch recht erfolgreich, 350.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil betrug 5,2 Prozent und lag damit nicht nur über dem Senderschnitt, sondern auch über dem Durchschnittswert der letzten Staffel.

Damit war Kabel Eins zur besten Sendezeit auch erfolgreicher als Vox: Eine neue Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab!" kam dort nur auf 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sendung war aber auch rund eineinhalb Stunden länger als die Dokusoap bei Kabel Eins. Mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man in Köln aber nicht zufrieden sein - es ist der mit Abstand niedrigste Wert, den Mälzer und Henssler jemals eingefahren haben.

Besser lief es für Vox am Vorabend: "Die Beet-Brüder" unterhielten 1,81 Millionen Menschen und in der Zielgruppe erreichte man so 11,1 Prozent Marktanteil. Zuvor lagen auch schon "Die Autodoktoren" und "Auto Mobil" bei zweistelligen Marktanteilen. Das rettete Vox immerhin auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,0 Prozent.

Stärkster Nischensender war am Sonntag Nitro mit 3,0 Prozent, ab 20:15 Uhr setzte man voll auf das "CSI"-Franchise. Zunächst lag der Marktanteil noch bei weniger als 2 Prozent, um 22:48 Uhr wurden aber schon 4,6 Prozent gemessen. In der Spitze waren es sogar 6,2 Prozent. Hinzu kam eine teilweise richtig starke Daytime: "Das A-Team" lag zur Mittagszeit bei mehr als 6 Prozent und auch "Die Tuning Profis" erreichten rund 4 Prozent.

