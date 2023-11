am 20.11.2023 - 09:20 Uhr

Mit einem neuen "Tatort" hat Das Erste am Sonntag wie erwartet die höchste Reichweite erzielt - und wie. 9,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten den Fall aus Stuttgart ein, das ist die höchste "Tatort"-Reichweite seit März dieses Jahres. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei extrem starken 31,7 Prozent. Und auch beim jungen Publikum war das Ermittler-Team um Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) nicht zu schlagen. 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für starke 22,3 Prozent.

Für das ZDF bedeutete das deutlich stärkere Konkurrenz für "Mit Herz und Holly", die Reihe ist erst in der vergangenen Woche mit recht guten Werten gestartet. Und siehe da: In Woche zwei ging es trotz der erheblich stärkeren Konkurrenz im Ersten sogar noch ein kleines bisschen nach oben. 4,29 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 14,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war für die Reihe angesichts von 6,1 Prozent erwartungsgemäß nichts zu holen.

Das "heute journal" hielt sich später noch bei knapp 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,9 Prozent Marktanteil. "Harry Wild - Mörderjagd in Dublin" war danach allerdings deutlich schwächer unterwegs und lag mit zwei Folgen bei 10,3 und 11,1 Prozent. Im Ersten hielt Anne Will noch 3,25 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, damit sicherte sie dem Sender ziemlich gute 14,6 Prozent Marktanteil. Die "Tagesthemen" informierten am späten Abend noch exakt zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Durch den starken "Tatort" in der Primetime sicherte sich Das Erste schließlich auch die Tagesmarktführerschaft, mit 12,8 Prozent lag man einen Prozentpunkt vor dem ZDF. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Abstand um einiges größer: Hier landete Das Erste angesichts von 8,6 Prozent auf Platz zwei aller Sender, das ZDF blieb bei den 14- bis 49-Jährigen bei schlechten 4,8 Prozent hängen - damit kam man nur auf Platz sieben der acht großen Vollprogramme.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt