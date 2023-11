Das Erste ist am Montagabend zur besten Sendezeit zwar unter seinen Normalwerten hängen geblieben, unzufrieden sein muss man dennoch nicht. 2,58 Millionen Menschen haben sich die Naturdoku "Ein Jahr auf unserer Erde" angesehen. Das besondere daran: Die verschiedenen Jahreszeiten und ihre Auswirkungen auf die Tierwelt stehen im Fokus einer jeden Folge, als Erzähler fungiert Christoph Maria Herbst. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag zum Auftakt bei 9,1 Prozent. Das ist für Das Erste nicht sehr erfolgreich, für eine Naturdoku zur besten Sendezeit aber doch beachtlich.

Spannend auch: Das junge Publikum schaltete den Film ebenfalls ein. 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil hier betrug 8,7 Prozent. Damit lag die Doku sogar über dem Senderschnitt des Ersten. Bei "Hart aber fair" ging der Marktanteil bei den Jüngeren später auf 6,8 Prozent zurück. 2,22 Millionen Menschen sahen sich die Talkshow an, damit kam Louis Klamroth insgesamt auf 8,3 Prozent.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte am Montag derweil das ZDF. Mit dem Primetime-Krimi "Die Jägerin - Riskante Sicherheit" unterhielt man 5,88 Millionen Menschen und brachte es so auf 20,9 Prozent Marktanteil. Auf Platz zwei im Reichweiten-Ranking landete die "Tagesschau", sie hatte rund eine Million Zuschauer weniger. Es war aber vor allem das ältere Publikum, das den ZDF-Krimi einschaltete. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 6,9 Prozent gemessen.

Dafür hielt das ZDF die hohen Reichweiten bis in den späten Abend: "Die purpurnen Flüsse - Der Hyänenmann" erreichte ab 22:15 Uhr im Schnitt noch fast zweieinhalb Millionen Menschen, was zu 14,5 Prozent Marktanteil führte. Angesichts eines Tagesmarktanteils in Höhe von 15,9 Prozent waren die Mainzer am Montag mal wieder nicht zu schlagen, auf Platz zwei kam RTL mit 10,2 Prozent. Das Erste sortierte sich auf Platz drei ein - 9,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt