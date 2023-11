Nach einer überaus erfolgreichen ersten Woche geht "Promi Big Brother" offenbar die Luft aus: Schon am Sonntagabend lag der Marktanteil der Sat.1-Realityshow in der klassischen Zielgruppe bei kaum mehr als sieben Prozent, die Primetime-Ausgabe am Montag verlor nun sogar noch weiter an Zugkraft. Mit nur 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam "Promi Big Brother" um 20:15 Uhr nicht über mäßige 6,9 Prozent Marktanteil hinaus.

Das war nicht mal halb so viel wie beim Staffel-Auftakt vor genau einer Woche - und wohl auch ein Stück weit der Stärke von "Jenke" bei ProSieben geschuldet. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Immerhin: Die anschließende "Late Night Show" steigerte den Sat.1-Marktanteil ab 23:13 Uhr noch auf 10,6 Prozent und auch der nächtliche Livestream überzeugte mit 10,4 Prozent. Nach 1 Uhr blieben immerhin noch im Schnitt 180.000 Fans dabei.

Doch nicht nur "Promi Big Brother" musste Federn lassen: Auch für die neue Vox-Reihe "Lege kommt auf den Geschmack" ging es weiter nach unten. Mit nur noch 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe markierte das Format ein neuerliches Tief. Zum Vergleich: Die erste Ausgabe hatte noch mehr als neun Prozent erzielt, für die zweite waren über sieben Prozent drin. Das Zusammenspiel mit "Goodbye Deutschland" klappte zudem überhaupt nicht und drückte den Marktanteil von Vox im Anschluss auf dürftige 3,4 Prozent.

Vox lag damit durchweg hinter Kabel Eins, wo die Filme "Matrix" und "Deep Blue Sea" mit Marktanteilen von 5,8 und 7,6 Prozent überzeugten. Für RTLzwei verlief der Abend dagegen komplett schwach: So fiel "Armes Deutschland" um 20:15 Uhr mit nur 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern durch und auch in der Zielgruppe sah es mit 3,1 Prozent Marktanteil mies aus. "Deutschland - Deine Schulden" machte seine Sache danach mit 3,9 Prozent kaum besser. Für den Tiefpunkt des Tages sorgte jedoch die Vorabend-Dokusoap "B:Real", die mit gerade mal 1,0 Prozent Marktanteil so schlecht lief wie noch nie.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt