Es war letztlich nur ein Ausrutscher: Nur etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen hatte am Montagabend eine dreistündige Live-Sendung von "Promi Big Brother" in Sat.1 generiert – es war somit die zweite Ausgabe in Folge, die im deutlich einstelligen Bereich lag. Am Dienstag nun hat sich die Produktion aus Köln deutlich verbessert gezeigt – und landete zwischen 20:15 und 22:45 Uhr wieder weit über dem Sat.1-Schnitt. Aus der klassischen Zielgruppe zugeschaut haben im Schnitt 10,9 Prozent, die Gesamt-Reichweite lag bei 1,51 Millionen. 8,5 und 8,1 Prozent bei den Werberelevanten holten im weiteren Verlauf des Abends und in der Nacht dann die "Late Night Show" und der Livestream aus dem Container.

Für Sat.1 war es unter dem Strich also ein guter Dienstag, an dem 8,2 Prozent Tagesmarktanteil bei den Umworbenen gemessen wurden und der Sender sich damit auf Position zwei einfand. Nur RTL (10,9%) war stärker. Auch zur Primetime hatten die Kölner die Nase vorn. Eine weitere Folge von "Bauer sucht Frau" kam bei den Jüngeren auf gute 14 Prozent. Mit 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren sicherte sich das Format die stärkste Primetime-Reichweite aller Privatsender.



Von "Bauer sucht Frau" profitierte danach auch "RTL Direkt" mit rund zwölf Prozent, "Extra" musste sich am späteren Abend aber mit nur 7,7 Prozent begnügen. Ungewohnt niedrigere Ergebnisse fuhr RTL derweil am ganz frühen Vormittag ein. "Punkt 8" schaffte am Dienstag nur 1,1 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. In den beiden Stunden zuvor hatte das RTL-Frühprogramm noch rund neuneinhalb und fünfeinhalb Prozent geholt. Und auch wenn die 1,1 Prozent der bisher schlechteste "Punkt 8"-Wert sind, echte Alarmstimmung muss nicht aufkommen. Im Monatsschnitt kommt die Acht-Uhr-Stunde aktuell auf etwas mehr als sieben Prozent, was sogar leicht über dem Jahresmittel liegt.

Marktanteil-Langzeittrend: Punkt 8 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Sat.1 darf sich über seine morgendlichen Quoten freuen. Zwischen 5:30 und zehn Uhr morgens kam das "Frühstücksfernsehen" dort am Dienstag auf 19,3 Prozent Marktanteil. Dass auch die Acht-Uhr-Stunde noch sehr gefragt war, lässt sich erahnen, wenn man auf das einzeln ausgewiesene Wetter etwa um 8:30 Uhr blickt. Es holte 21,6 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt