Mit dem Pokalspiel zwischen Stuttgart und Dortmund hat das Zweite Deutsche Fernsehen am Mittwoch die beste Reichweite geholt. Ab 20:45 Uhr kam das Match auf im Schnitt 5,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit einhergingen 22,9 Prozent Marktanteil insgesamt und 23,8 Prozent bei den Jüngeren. Das ZDF sicherte sich damit die Marktführung. Etwas weniger gefragt, aber dennoch erfolgreich unterwegs war Das Erste zur besten Sendezeit. Dort gab es die Krimiwiederholung "Steirerwut" zu sehen, die bei ihrer Erstausstrahlung 2021 auf rund 5,8 Millionen Fans kam und nun im Re-Run noch 4,9 Millionen unterhielt. Mit 18,7 Prozent Marktanteil gesamt und 8,1 Prozent bei den Jüngeren lag der Krimi über Senderschnitt.

Schwerer als in den Vorwochen tat sich "TV Total" bei ProSieben, das auf den niedrigsten Wert seit einem Monat fiel, mit 11,7 Prozent bei den Jungen aber dennoch ein gutes Ergebnis einfuhr. Die Comedy-Sendung erreichte insgesamt im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das zum Jahresende hin beendete "Zervakis & Opdenhövel. Live" fiel danach auf schwache 4,8 Prozent, eine "Jenke. Crime"-Wiederholung holte am späteren Abend gar nur noch 3,3 Prozent.



Auch Sat.1 bekam die Fußball-Konkurrenz zu spüren. Das zur Primetime gesendete "The Taste" gab gegenüber der Vorwoche bei 14-49 rund drei Prozentpunkte ab und landete bei den kommerziell wichtigen Personen noch bei 8,6 Prozent Marktanteil. Die Reichweite sank auf im Schnitt 1,08 Millionen. Im einstelligen Bereich landete RTL mit einem Kinder-Special von "Mario Barth deckt auf!". Nach 20:15 Uhr kam die zweistündige Produktion nur auf 8,7 Prozent – lag also in etwa auf Augenhöhe mit "The Taste". Insgesamt schauten 1,36 Millionen zu. "RTL Direkt" und "Stern TV" schlossen sich mit schwachen 6,6 und 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Einen ganz schwachen Abend erwischte Kabel Eins, wo der Film "American Gangster" nach 20:15 Uhr nicht über 2,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus kam. Er landete somit unter anderem hinter RTL Super, wo "Die Bedeutung von Weihnachten" bei den klassisch Umworbenen bessere 2,9 Prozent einfuhr. Aber auch DMAX schob sich vor Kabel Eins. Eine ab 20:15 Uhr gezeigte Episode von "Goldrausch: Parkers Inka-Abenteuer" sorgte bei den Umworbenen für 2,6 Prozent. Übrigens mischte auch Sky in der Primetime gut mit. Beim Pay-TV-Sender gab es zur besten Sendezeit eine Konferenz, die Pokal und Premier League bündelte. Live-Fußball bescherte Sky somit tolle 6,2 Prozent in der Zielgruppe und somit einen Platz unter den Top20.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt