am 07.12.2023 - 08:51 Uhr

Auf der Zielgeraden befindet sich die zweite Staffel der ZDF-Vorabendserie "Hotel Mondial". Zumindest im linearen Fernsehen haben inhaltliche Veränderungen, die angeschoben wurden, nicht viel gebracht. Zumindest nach aktuellem Stand hat die zweite Staffel weniger Zuschauerinnen und Zuschauer als die erste; einzig bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Quote minimal. Das bleibt aber nur so, wenn die kommenden Folgen wieder auf einem etwas höherem Niveau performen. Am Mittwoch reichte es gerade einmal zu mageren zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Insgesamt erreichte die Hotel-Serie mit im Schnitt 1,97 Millionen Fans die niedrigste Reichweite aller Zeiten. Mit 8,5 Prozent bei allen lag das Format klar unter Senderschnitt. Eine gute Figur gab in der 18-Uhr-Stunde derweil der Krimi "SOKO Wismar" ab – er sicherte sich rund 3,7 Millionen zusehende Personen. 20,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, acht Prozent bei den Jüngeren.



Gut entwickelt sich auch die Sat.1-Daily "Die Landarztpraxis", die nach aktuellem Stand ihre stärkste Woche bestreitet. Drei der vergangenen vier Folgen holten über fünf Prozent bei den Umworbenen. Am Mittwoch kam die Serie mit Caro Frier und anderen nach 19 Uhr auf 5,6 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt schauten 0,85 Millionen Personen zu. Das Lead-in "Lebensretter hautnah" wurde im Schnitt von 510.000 Menschen gesehen, in der klassischen Zielgruppe holte die Produktion 5,8 Prozent.

Zurück aber zu Soaps: Auch für "Sturm der Liebe" war es ein guter Mittwoch. In der klassischen Zielgruppe wurde der beste Wert seit Oktober gemessen: Mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren landeten die Geschichten aus dem Fürstenhof linear ab 15:10 Uhr über dem Senderschnitt und auch insgesamt sicherte sich die Serie mit 12,1 Prozent ein gutes Ergebnis. Höher waren die Quoten auch hier zuletzt im Oktober. Später punktete im Ersten auch noch das Vorabend-Quiz "Wer weiß denn sowas?" – mit 19,5 Prozent bei allen. 3,37 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten die Sendung ab 18 Uhr ein."Hubert und Staller" schloss sich danach mit knapp zwölf Prozent an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt