Die Zeiten, in denen "Menschen, Bilder, Emotionen" fünf Millionen Menschen und mehr erreichte, sind schon lange vorbei - erst recht, seit Günther Jauch die Moderation des traditionellen RTL-Jahresrückblicks abgegeben hat. Als Thomas Gottschalk und Karl-Theodor zu Guttenberg vor einem Jahr durch die Show führten, lag die Reichweite nur noch bei knapp mehr als zwei Millionen. In diesem Jahr, bei der Premiere von Steffen Hallaschka, fiel der Rückblick sogar erstmals unter diese Marke.

Nur noch durchschnittlich 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich auf dem neuen Donnerstags-Sendeplatz für "2023! Menschen, Bilder, Emotionen" und damit noch einmal über 300.000 weniger als 2022. Zufrieden kann man in Köln allerdings trotzdem einigermaßen sein, weil es zumindest gelang, die Marktanteile wieder zu steigern: Während beim Gesamtpublikum gute 9,5 Prozent drin waren, ging die Show in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 530.000 Personen und 13,0 Prozent Marktanteil als Marktführer in der Primetime hervor.

Dahinter lieferten sich Sat.1 und Vox ein enges Rennen: Während "Das 1% Quiz" in Sat.1 mit einem Marktanteil von 9,9 Prozent überzeugte, knackte Vox die Hürde der Zweistelligkeit mit gleich zwei Spielfilmen. So erreichte "The Day After Tomorrow" zunächst 10,0 Prozent, ehe "Dante's Peak" am späten Abend noch 10,5 Prozent erzielte. Schon am Vorabend lag "Das perfekte Dinner" übrigens bei genau 10,0 Prozent - und hatte somit ebenfalls einen Anteil daran, dass Vox am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent hinter RTL auf dem zweiten Platz durchs Ziel kam. Nur wenig zu holen gab es dagegen für ProSieben, wo "Das große Promi-Büßen" auf schwache 6,0 Prozent kam, ehe zwei Folgen der Reality "Good Luck Guys" danach sogar auf desolate Werte von 2,7 und 2,9 Prozent zurückfielen.

Beim Gesamtpublikum wiederum setzte sich "Der Barcelona-Krimi" eindeutig an die Spitze: 5,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den ARD-Film zum Tagessieger und trieben den Marktanteil zugleich auf starke 20,7 Prozent. Aber auch "Die schönsten Weihnachts-Hits" mit Carmen Nebel schlugen sich recht gut: Mit 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 14,4 Prozent Marktanteil bewegte sich die ZDF-Show auf ähnlicher Flughöhe wie im Vorjahr.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt