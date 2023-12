am 11.12.2023 - 08:58 Uhr

Weiter auf Rekordjagd ist ProSieben mit seinem Unterhaltungsformat "Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?". Die vorletzte Ausgabe der laufenden Staffel hat die Marktanteile nochmals in die Höhe getrieben. Ermittelt wurden im Schnitt 22,5 Prozent Marktanteil. Somit war ProSieben nach dem Ende des "Tatorts" im Ersten, also nach 21:45 Uhr, klarer Marktführer. Die 22,5 Prozent für die Sonntagsshow sind zudem der beste Wert des Formats seit Sommer 2022.

Insgesamt versammelte ProSieben mit dem primetimefüllenden Format diesmal 1,93 Millionen Personen vor den Bildschirmen – im Schnitt 0,02 Millionen weniger als sieben Tage zuvor. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die gemessene Reichweite stabil. 1,33 Millionen wurden in dieser Altersklasse festgestellt, ein gutes Ergebnis. Gut unterwegs war ab 23:30 Uhr auch eine "Late Night Berlin"-Wiederholung, die bei den Jüngeren noch auf 8,9 Prozent kam.



Halbwegs zufrieden sein kann auch Vox, mit einer Wiederholung einer Weihnachtsausgabe von "Kitchen Impossible" aus dem Jahr 2018 sicherte sich der Kölner Sender am Sonntagabend passable 6,8 Prozent – und zog sich angesichts der harten Konkurrenz ziemlich achtbar aus der Affäre. 0,92 Millionen Menschen sahen die Kochduelle.

Regelrecht durch die Decke gingen die Vox-Quoten derweil kurz vor der Primetime. So kamen "Die Autodoktoren" nach 18:10 Uhr auf 12,6 Prozent bei den Werberelevanten und somit den besten jemals für die Sendung gemessenen Wert. "Die Beet-Brüder" schlossen sich mit erfolgreichen 10,4 Prozent bei den Umworbenen an. Den Sonntag über verbuchte Vox im Tagesschnitt übrigens 6,8 Prozent bei den Werberelevanten – das hatte Platz vier im Tagesmarktanteilsranking (14-49) zur Folge. Passabel schnitt Kabel Eins am Sonntagabend ab: Das ab 20:15 Uhr gezeigte "Willkommen bei den Reimanns" sorgte durchschnittlich für 4,6 Prozent, zuvor hatte "Zwischen Meer und Maloche" halbwegs ordentliche 3,8 Prozent eingefahren.

