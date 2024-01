Das ZDF hat mit seiner Live-Show vom Brandenburger Tor am Silvesterabend mehr Menschen vor den Fernseher gelockt als vor einem Jahr. Durchschnittlich 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für "Willkommen 2024" mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Das waren 60.000 mehr als 2023 und bedeutete einen Marktanteil von 15,9 Prozent. Noch besser lief es beim jungen Publikum, wo mit 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sogar 20,7 Prozent erzielt wurden.

Gleichzeitig baute das ZDF den Vorsprung auf "Die große Silvestershow" im Ersten deutlich aus: Lag diese im Vorjahr nur knapp hinter Kiewel und Kerner, so mussten sich Hans Sigl und Francine Jordi diesmal ab 20:15 Uhr mit nur noch 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 12,0 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,4 Prozent erzielt.

Pünktlich zum Silvesterfeuerwerk fanden dann aber doch noch viele Menschen den Weg ins Erste: Mit 5,19 Millionen Menschen wird die Live-Schalte vom Brandenburger Tor als meistgesehene Sendung des Tages geführt, der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 25,1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,0 Prozent Marktanteil richtig gut. Zudem blieben viele danach einfach dran: Die Fortsetzung der "Silvestershow" punktete nach Mitternacht noch mit 18,0 Prozent Marktanteil bei den Jungen sowie insgesamt 3,75 Millionen Personen.

Im weiteren Verlauf der Nacht erreichte die "Silvester-Showparty" schließlich noch fast zwei Millionen Menschen sowie einen Marktanteil von 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während "Die ZDF-Mitternachtsparty" ab 0:53 Uhr noch von 1,22 Millionen gesehen wurde. Die kurze "heute Xpress"-Ausgabe zählte zuvor übrigens noch 3,31 Millionen Menschen und kam auf mehr als 25 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Auch alte "Chart Show" punktet

Zufrieden kann man aber auch bei RTL sein, wo eine alte Ausgabe der "Ultimativen Chart Show" gute 12,5 Prozent Marktanteil sowie insgesamt durchschnittlich 1,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Bei ProSieben wiederum lockten Joko und Klaas mit der Wiederholung von "Silvester für Eins" um 20:15 Uhr zunächst 12,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen vor den Fernseher, ehe "Der Schuh des Manitu" noch auf 9,4 Prozent kam.

Sat.1 kam mit "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" zunächst auf 7,8 Prozent, fiel am späten Abend mit "Dragonheart" jedoch auf weniger als drei Prozent. Durchweg schwach lief es hingegen für Vox, wo "Die Hitwisser" schon um 20:15 Uhr bei miesen 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieben und insgesamt nur 480.000 Personen vor den Fernseher lockten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.2, Marktstandard: TV, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt