Mit der neuen Dokusoap "Dein Star, Dein Date - Prominent verkuppelt" hat Sat.1 am Sonntag einen gehörigen Fehlstart hingelegt. Gerade mal 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt ab 16:28 Uhr dabei, darunter nur 100.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe versagte das Format auf diese Weise mit einem Marktanteil von nur 2,8 Prozent und machte danach auch Julia Leischik das Leben schwer. Deren Rückkehr mit "Bitte melde dich" geriet gegen 19:00 Uhr mit nur 4,9 Prozent Marktanteil ebenfalls unter die Räder.

Immerhin: Auf das ältere Publikum konnte sich Sat.1 zu diesem Zeitpunkt durchaus verlassen, denn mit insgesamt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" zum Start der neuen Staffel auf durchaus gute 7,4 Prozent Marktanteil. Klar ist aber auch, dass das Format von früheren Bestwerten ein ganzes Stück entfernt blieb.

Zufrieden kann man unterdessen bei RTL mit dem Start der neuen Tier-Dokusoap "Dein perfekter Hund" sein, die ab 16:45 Uhr im Schnitt 1,50 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte und einen Marktanteil von 11,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe verbuchte. Noch besser sah es danach jedoch für "Exclusiv - Weekend" aus, das sich auf 12,4 Prozent steigerte, ehe "RTL aktuell" gar auf 16,3 Prozent kam. Von den insgesamt 3,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schaltete ein großer Teil danach jedoch wieder ab: Beide NFL-Spiele erreichten im Schnitt jeweils weniger als eine Million Menschen.

Hohe Vorabend-Quoten gab's derweil für Vox, wo sowohl "auto mobil" als auch "Ab in die Ruine" mit Marktanteilen von 10,3 Prozent in der Zielgruppe deutlich über dem Senderschnitt lagen. Damit stellten die Formate auch die Primetime in den Schatten: Dort erreichte "Mälzer und Henssler liefern ab!" am Sonntag im Schnitt 920.000 Menschen sowie einen Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Fast genauso viele Fans erreichten übrigens auch die "Trucker Babes" bei Kabel Eins: Dort wurden 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. In der Zielgruppe lag der Marktanteil hier bei guten 5,1 Prozent, "Abenteuer Leben" steigerte sich später noch auf 6,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt