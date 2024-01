Mit nur 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" in der vergangenen Woche bei RTLzwei gestartet. Das waren für die recht aufwendige Doku-Reihe bereits nur mäßige Quoten, in Woche zwei ging es nun aber noch ein gutes Stück bergab. 610.000 Menschen waren am Mittwoch zur besten Sendezeit dabei, der Marktanteil ging auf 3,2 Prozent zurück.

Damit lag RTLzwei zur besten Sendezeit beim jungen Publikum auf einem Niveau mit Vox, das mit zwei Wiederholungen von "CSI: Vegas" nur 3,0 und 3,4 Prozent holte. Insgesamt sahen zwar mehr Menschen zu, aber auch Vox blieb sehr klar unter der 1-Million-Marke hängen. Diese konnte Kabel Eins überspringen: Den Film "Miss Undercover" sahen 1,02 Millionen Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,5 Prozent Marktanteil gemessen.

Angesichts von 3,6 Prozent Tagesmarktanteil war es vor allem für RTLzwei ein verkorkster Tag, dazu beigetragen haben auch die Vorabend-Soaps aus Köln und Berlin, die einmal mehr bei nur 2,4 und 3,8 Prozent hängen blieben. In der Nische sehr erfolgreich unterwegs waren dagegen Comedy Central und Nitro, die es jeweils auf 2,7 Prozent brachten und damit schon fast in Schlagdistanz zu RTLzwei waren.

Bei Nitro überzeugten neben den starken Comedy-Serien am Vorabend auch die Bud-Spencer-Filme "Plattfuß in Hong Kong" und "Der Dicke in Mexiko" in der Primetime mit Marktanteilen von 3,0 und 4,5 Prozent. Bei Comedy Central lag am späten Abend "Modern Family" bei teilweise mehr als 4 Prozent.

