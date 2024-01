Im Quoten-Ranking der klassischen Zielgruppe (14-49) gab es am Freitag kein Vorbeikommen an Sat.1. Der Sender übertrug zur besten Sendezeit das Bundesliga-Match zwischen Bayern und Hoffenheim und erreichte damit 940.000 (Halbzeit eins) und 1,08 Millionen (Halbzeit zwei) junge Zuschauerinnen und Zuschauer, kein anderer Sender kam am Freitag auf eine höhere Reichweite in dieser Altersklasse. Mit 16,7 und 19,5 Prozent Marktanteil lief es für Sat.1 richtig gut.

Und auch insgesamt war das Interesse an der Partie groß: Die erste Halbzeit wurde von 3,34 Millionen Menschen gesehen, während den zweiten 45 Minuten steigerte sich die Reichweite noch auf 3,82 Millionen. Beim Gesamtpublikum wurden 12,3 und 15 Prozent gemessen. Das sind Werte, die deutlich über den Normalwerten von Sat.1 liegen. Die Vorberichte sahen rund eineinhalb Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das nur 7,7 Prozent Marktanteil. Dafür kam die rund 40-minütige Nachberichterstattung auf gute 11,6 Prozent.

Während Sat.1 beim jungen Publikum vorne lag, machte insgesamt das ZDF das Rennen. Eine neue Folge von "Die Chefin" unterhielt 5,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren für die Mainzer starke 21,3 Prozent Marktanteil drin. "SOKO Leipzig" kam später noch auf 4,76 Millionen und 18,9 Prozent. Das Erste hatte das Nachsehen und erreichte mit der Komödie "Wenn Papa auf der Matte steht" nur 3,04 Millionen Zuschauende, das hatte 11,3 Prozent Marktanteil zur Folge.

Im Anschluss an den Primetime-Film ging im Ersten die neue Serie "Haus aus Glas" zu Ende. Die ersten vier Folgen liefen vor einigen Tagen noch zur besten Sendezeit, durch die Ausstrahlung am späten Abend ging nun naturgemäß einiges an Reichweite verloren. Die beiden Folgen blieben bei knapp weniger als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, 9,3 und 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wurden gemessen. Die Folgen eins bis vier lagen noch alle bei mehr als drei Millionen Zuschauenden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt