Am Dienstag hat RTL den vorerst letzten "Dünentod"-Krimi ausgestrahlt. Und auch der dritte neue Fall in diesem Jahr sorgte für großes Interesse: 3,45 Millionen Menschen sahen zu und bescherten den Kölnern so 13,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Dünentod" war damit nicht nur das reichweitenstärkste Programm im Privatfernsehen, RTL schob sich damit in der Primetime auch vor das ZDF.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es für RTL angesichts von 9,3 Prozent allenfalls solide aus, 520.000 aus dieser Altersklasse waren mit dabei. Doch schon wenn man auf die etwas älteren 14- bis 59-Jährigen blickt, wie RTL es mittlerweile ja verstärkt macht, stehen dort bessere 10,7 Prozent zu Buche. Insofern ist die Strategie von RTL, mit den Krimis ein etwas älteres Publikum anzusprechen, aufgegangen.

Der Erfolg ging für RTL am späten Abend aber noch weiter: "Extra" erreichte ab 22:35 Uhr im Schnitt 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 12,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das Magazin war damit so erfolgreich wie seit September nicht mehr. Das "Nachtjournal" steigerte sich in der klassischen Zielgruppe später sogar noch auf 15,4 Prozent.

Von solchen Werten konnte ProSieben nur träumen, mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,7 Prozent landete man noch hinter Sat.1 (5,9 Prozent). Schuld daran ist auch die Zeit nach 20:15 Uhr: Mit der Rankingshow "Darüber… die Welt" erreichte man zunächst nur schlechte 5,6 Prozent, eine Wiederholung von "Wir gegen die!" blieb im Anschluss bei 3,6 Prozent hängen. Die US-Sitcoms im Tagesprogramm machten derweil am frühen Nachmittag Probleme, "Modern Family" lag teilweise bei nur 3,0 Prozent. In Sat.1 ist "Criminal Minds: Evolution" derweil auf neue Tiefstwerte gefallen, nur noch 870.000 bzw. 930.000 Menschen sahen sich die beiden neuen Folgen zur besten Sendezeit an, 4,2 und 5,1 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt