Mit US-Serien ist in Zeiten allgegenwärtiger Streaming-Optionen im deutschen Free-TV ja schon länger nicht mehr allzu viel zu holen - und gemessen daran war die Ausstrahlung der ersten Staffel der Neuauflage von "CSI: Vegas" im vergangenen Jahr für Vox durchaus ein solider Erfolg. Im Schnitt sahen damals rund 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die zehn Folgen, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 6,8 Prozent (zur besseren Vergleichbarkeit mit den aktuellen Werten von gestern nutzen wir auch hier die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte Nutzung).

Am Mittwochabend stand nun der Auftakt der zweiten Staffel auf dem Programm - und der verlief erheblich schlechter. So sahen ab 20:15 Uhr im Schnitt nur 0,86 Millionen Personen zu, zur zweiten Folge ging die Reichweite dann sogar noch leicht um 40.000 zurück. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 3,3 bzw. 3,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,9 Prozent erreicht. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 4,8 Prozent.

Auffällig dabei: Damit verharrten die Quoten in etwa auf dem Niveau, das in den letzten Wochen auch die Wiederholungen der Folgen der ersten Staffel auf diesem Sendeplatz erzielen konnten. Das legt den Schluss nahe, dass abseits derer, die die erste Staffel nun erstmals oder noch einmal gesehen hatten schlicht kaum jemand der ursprünglich ebenfalls an der Serie Interessierten mitbekommen hat, dass nun wieder neue Folgen zur Ausstrahlung anstehen. Mit der Wiederholungsstrecke zur besten Sendezeit hat den Erstausstrahlungen damit also wohl geschadet.

Ernüchterung dürfte auch bei RTLzwei herrschen, wo "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" den Aufschwung der Vorwoche nicht bestätigen konnte und mit 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wieder im Mittelmaß versank. 0,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Kabel Eins war mit "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" hingegen erfolgreich unterwegs und fuhr einen Marktanteil von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. 1,08 Millionen Personen sahen sich den Film insgesamt im Schnitt an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt