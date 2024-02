Die Sportwelt blickt schon seit Tagen nach Las Vegas – in der Nacht auf Montag steigt dort der Super Bowl, den in diesem Jahr nun erstmals RTL übertragen wird. Einstimmen wird RTL am Sonntagabend mit Eisfootball, doch schon am Samstagabend wollte die Sendergruppe Fans des Sports mit einer Dokumentation abholen. "Deutschland im Football-Fieber" lief am Samstag fast drei Stunden lang bei Vox, tat sich aber enorm schwer.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Ausstrahlung nicht über arg magere drei Prozent Marktanteil hinaus, insgesamt schauten nur 460.000 Personen im Schnitt zu. Eine im Vorfeld, also ab kurz nach 19 Uhr, gezeigte Folge von "Harte Hunde" hatte noch 1,17 Millionen Menschen interessiert, "Hundkatzemaus" 1,18 Millionen. In der Zielgruppe kamen diese beiden Sendungen auf 6,7 und 7,6 Prozent.



Mit der Football-Doku landete Vox somit nur knapp vor dem Disney Channel, der angesichts seiner durchschnittlichen Quoten mit der 20:15-Uhr-Ausstrahlung von "Die Unglaublichen" einen erfolgreichen Abend hinter sich hat. Gemessen wurden im Schnitt 2,7 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Insgesamt schauten 0,28 Millionen Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt