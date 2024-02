Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Film-Erfolg kehrt "Ted" nun in Serien-Form zurück - und sorgte am Montagabend bei seiner ProSieben-Premiere auf Anhieb für einen schönen Quoten-Erfolg. An "Wer wird Millionär?" kam die Sitcom zwar nicht vorbei, doch mit 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die erste Folge um 20:15 Uhr einen guten Marktanteil von 9,9 Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Erfreulich aus Sicht des Senders: Die zweite Folge konnte nahezu alle, die eingeschaltet hatten, vor dem Fernseher halten. Mit 710.000 Personen und einem Marktanteil von 9,3 Prozent lief es auch hier noch sehr respektabel. "Die Simpsons" taten sich danach allerdings umso schwerer und fielen auf Werte von 7,0 und 6,8 Prozent in der Zielgruppe zurück. Insgesamt blieben um 21:21 Uhr noch 480.000 Menschen dran, ehe eine weitere Folge von 430.000 gesehen wurde. Bitter: Selbst eine Wiederholung am Vorabend erreichte mehr Fans.

Wenig zu holen gab es darüber hinaus auch am späten Abend für neue Serie "Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit", die mit 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen startete. Eine weitere Folge machte ihre Sache mit 6,0 Prozent nur wenig besser. Für den aus Quotensicht größten Lichtblick des Tages sorgte bei ProSieben indes "Galileo", das am Vorabend mit einem Marktanteil von 12,6 Prozent überzeugte. Der Tagesmarktanteil des Senders lag letztlich dagegen nur bei 7,2 Prozent, was jedoch für den zweiten Platz reichte.

Marktführer war RTL - freilich dank des Super Bowls, aber auch "Wer wird Millionär?" erwies sich in der Primetime als schöner Erfolg. Durchschnittlich 3,04 Millionen Menschen sahen das Quiz mit Günther Jauch, darunter 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den Zielgruppen-Marktanteil auf 14,5 Prozent trieben. Auch "RTL Direkt" und "Spiegel TV" punkteten im weiteren Verlauf des Abends noch mit Werten von 14,3 und 15,1 Prozent. Und auch bei RTLzwei kann man sich freuen: Dort markierten "Die Geissens" um 20:15 Uhr mit 8,0 Prozent einen neuen Staffel-Rekord, nachdem schon die erste Folge des Abends gute 6,1 Prozent erzielte. Insgesamt lockte die Dokusoap im Schnitt 880.000 Menschen vor den Fernseher.

Für Sat.1 war es dagegen abermals ein Montagabend zum Vergessen, weil "The Biggest Loser" erneut nur einen Marktanteil von 3,4 Prozent einfuhr. Mit einem Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent ging der Sender zudem als Schlusslicht unter den acht großen TV-Sendern hervor. Vox wiederum punktete zur besten Sendezeit mit "First Dates Hotel" bei 8,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und auch Kabel Eins war dank des Spielfilms "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" zur besten Sendezeit deutlich stärker: 5,8 Prozent Marktanteil verzeichnete der Sender mit dem Streifen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt