Zwischenzeitlich sah es in den zurückliegenden Jahren zeitweise so aus, als würde der Super Bowl als reichweitenstärkstes Sport-Einzelevent an Zugkraft verlieren. Von Schwäche war bei der jüngsten Übertragung unter anderem bei CBS aber nichts zu spüren: Die durchschnittliche Reichweite der Partie zwischen den San Francisco 49ers und den Kansas City Chiefs lag bei 123,4 Millionen. Mehr Menschen sahen in den USA überhaupt noch nie gemeinsam eine TV-Übertragung.

Der überwiegende Teil der Nutzung entfiel auf CBS, wo 120 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen wurden. Die restliche Reichweite kam durch Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports und NFL+ zusammen. Der bislang meistgesehene Super Bowl war der aus dem vergangenen Jahr. Damals hieß es zunächst, 113 Millionen Menschen hätten zugesehen, später räumte Nielsen allerdings Messfehler ein und korrigierte die Reichweite auf über 115 Millionen. Nun also der Sprung auf deutlich über 120 Millionen.

Beeindruckend ist aber auch die Nettoreichweite. Also die Zahl der Menschen, die zumindest mal kurz in den Super Bowl eingeschaltet haben - dann aber nicht über die gesamte Dauer mit dabei waren. Demnach lag die Nettoreichweite bei 202,4 Millionen - nach 184 Millionen im Jahr zuvor. CBS und Paramount erklärten den Super Bowl 2024 außerdem zum meistgestreamten in der Geschichte des Sports, machten aber keine genauen Angaben über die Zugriffe auf Paramount+.

Profitiert hat der Super Bowl in diesem Jahr wohl einerseits von der sportlichen Komponente: Das Match am Sonntag war äußerst knapp und ging sogar in die Overtime. Andererseits dürfte der Medienrummel rund um Taylor Swift zusätzliche Zuschauerschichten angesprochen haben. Nicht umsonst sorgten sich die Republikaner, die populäre Sängerin könnte den Super Bowl für eine politische Botschaft nutzen und sich etwa gegen Donald Trump aussprechen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt