am 14.02.2024 - 09:09 Uhr

Für "Late Night Berlin" beginnt das neue Jahr dort, wo auch das alte endete: Auf einem ganz schwachen Quotenniveau. Die erste Folge nach der Winterpause wollten am Dienstagabend im Schnitt ab 22:35 Uhr gerade mal 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei ProSieben sehen, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 1,5 Prozent. Etwa die Hälfte des Publikums kam aus der Altersgruppe 14-49, mehr als 3,5 Prozent Marktanteil waren aber auch dort nicht zu holen.

Besonders bitter: Der kleine ProSieben-Ableger ProSieben Maxx erreichte zur gleichen Zeit mehr junges Publikum als ProSieben mit der Klaas-Show. Dort erreichte "Family Guy" um 22:31 Uhr einen Marktanteil von 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "Futurama" lag direkt im Anschluss bei 4,6 Prozent. Die Gesamt-Reichweite lag bei "Family Guy" um 22:31 Uhr mit 200.000 ebenso hoch wie bei "Late Night Berlin". Auch zuvor war der Abend für ProSieben Maxx erfolgreich verlaufen, mit "Family Guy und den "Simpsons" lagen die Marktanteile in der Primetime zwischen 3,1 und 3,7 Prozent.

Ohne eine Joko-und-Klaas-Show im Vorlauf schafft es "Late Night Berlin" offenbar schon seit längerem nicht mehr, ausreichend Publikum zum Einschalten zu bewegen - oder auch nur diejenigen, die schon ProSieben eingeschaltet hatten, zu halten. Eine Wiederholung von "Darüber staunt die Welt" zu den "abgedrehtesten Tier-Momenten" war zwar in der Primetime kein großer Erfolg, lief mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber erstaunlich solide. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,91 Millionen höher als beispielsweise bei der neuen Krimiserie "Three Pines" in Sat.1.

Angesichts dessen wird man beim Blick auf die Tagesmarktanteile im Hause ProSiebenSat.1 heute vor allem auch mit ProSieben Maxx zufrieden sein, das starke 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. ProSieben kam nicht über 6,6 Prozent hinaus, lag damit aber noch vor Sat.1, das 6,0 Prozent erreichte. Kabel Eins erzielte 4,5 Prozent und war in der Primetime mit den Filmen "16 Blocks" (4,9 Prozent) und "Heat" (4,8 Prozent) recht erfolgreich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: Bewegtbild, produktbezogen, Basis: BRD Gesamt