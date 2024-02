Dieses Quoten-Phänomen hat es in den zurückliegenden Jahren immer wieder gegeben: Bei Neustarts, vor allem im Serien-Bereich, waren die Quoten zu Beginn noch recht gut oder sogar sehr stark. Schnell sank das Interesse dann aber. Genau das scheint nun auch mit der neuen US-Sitcom "Ted" bei ProSieben zu passieren. Also der Produktion, mit der man an den gleichnamigen Film-Erfolg der Vergangenheit anknüpfen will.

Waren zum Start noch bis zu 9,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin, kann man in Unterföhring von einem solchen Wert in Woche zwei nur träumen. Die beiden gezeigten Episoden blieben bei 7,3 und 6,6 Prozent hängen. Insgesamt sahen 530.000 und 500.000 Menschen zu - das sind ungefähr die Reichweiten, die man in der vergangenen Woche noch bei den 14- bis 49-Jährigen holte. In dieser Altersklasse waren jetzt nur noch 400.000 und 370.000 Personen mit dabei. Das Interesse ging also sehr schnell zurück und nun wird es spannend sein, ob ProSieben den Abwärtstrend stoppen kann.

Für den Sender war mit "Ted" der Tiefpunkt des Abends allerdings noch nicht erreicht. Zwei neue "Simpsons"-Folgen blieben im Anschluss bei nur 4,8 und 4,6 Prozent Marktanteil hängen, "Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit" brachte es später sogar auf nur noch 2,9 Prozent. Und so ist dann auch der Tagesmarktanteil in Höhe von nur 6,8 Prozent zu erklären.

Deutlich mehr zu lachen hatte RTLzwei, wo die "Geissens" den steigenden Quotentrend der vergangenen Wochen bestätigen konnten. Die erste Ausgabe der Dokusoap erreichte noch 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine weitere Folge steigerte sich danach auf eine Reichweite in Höhe von 830.000, das ließ auch den Marktanteil auf satte 7,4 Prozent steigen - das war der zweithöchste Wert der seit Anfang Januar laufenden Staffel. Eine alte Ausgabe von "Davina & Shania - We Love Monaco" erreichte später ebenfalls noch gute 5,7 Prozent.

