Nachdem der AGF Ende vorletzter Woche eine "Unplausibilität" in der Quotenermittlung aufgefallen war, die es zunächst zu untersuchen galt, wurde die Veröffentlichung der endgültigen Nutzungsdaten sowie der Streaming- und Konvergenzdaten vorübergehend ausgesetzt. Inzwischen ist das Problem aber offenbar behoben. Ab kommender Woche starten wir also wieder mit unserer montäglichen Auswertung der größten Änderungen aus der Woche und reichen an dieser Stelle nun die Daten für den fehlenden Zeitraum nach.

Unglegen kamen die Probleme vor allem RTL - wo man schließlich gerne die extrem erfolgreiche Dschungelcamp-Staffel mit einer Bilanz bejubelt hätte, es mangels fehlender offizieller Zahlen aber zunächst nicht konnte. Nun liegen sie vor - und sie sind ohne Frage beeindruckend. Nachdem es am Startwochenende schon den größten nachträglichen Reichweiten-Aufschlag in der RTL-Geschichte (+0,97 Millionen am ersten Samstag) zu feiern gab, dominierte "IbeS" auch in der zweiten Woche das Geschehen. Durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams bei RTL+ erhöhte sich die Reichweite des Dschungelcamps nachträglich noch um 480.000 bis 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Alles in allem wurden die 17 Ausgaben des Formats nun also laut AGF-Messung von im Schnitt 4,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Das war die höchste Reichweite seit 2020. Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum im Schnitt 23,1 Prozent betrug, waren bei den 14- bis 59-Jährigen sogar 33,5 Prozent - und damit der beste Staffelschnitt seit 2017. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 37,9 Prozent noch etwas höher aus, hier lief es zuletzt 2018 besser.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite (29. Januar bis 4. Februar)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 02.02.

22:33 4,20

(+0,86) 17,5%

(+2,3%p.) 1,02

(+0,44) 16,6%

(+5,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 01.02.

22:13 4,53

(+0,78) 26,8%

(+2,9%p.) 1,79

(+0,36) 43,3%

(+4,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 31.01.

22:15 4,15

(+0,78) 25,6%

(+3,1%p.) 1,70

(+0,41) 39,7%

(+5,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 30.01.

22:15 4,46

(+0,69) 25,4%

(+2,5%p.) 1,72

(+0,41) 40,4%

(+5,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 29.01.

22:15 4,32

(+0,63) 26,2%

(+2,3%p.) 1,75

(+0,33) 42,0%

(+3,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 02.02.

22:14 4,39

(+0,52) 21,8%

(+1,0%p.) 1,80

(+0,25) 34,8%

(+0,4%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 03.02.

22:14 4,62

(+0,50) 21,3%

(+1,4%p.) 1,77

(+0,26) 32,4%

(+2,5%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Finale 04.02.

22:15 4,97

(+0,48) 30,6%

(+1,3%p.) 1,91

(+0,22) 47,1%

(+1,7%p.) ZDF Magazin Royale 02.02.

23:07 1,81

(+0,30) 9,5%

(+0,9%p.) 0,62

(+0,24) 12,2%

(+3,6%p.) Testo 02.02.

22:21 1,33

(+0,29) 5,3%

(+0,8%p.) 0,29

(+0,11) 4,8%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 29.1.-04.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Diese Zahlen umfassen die Live-Nutzung im TV und bei RTL+ sowie die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg - also etwa durch Festplattenrekorder. Nicht eingerechnet ist hier hingegen die zeitversetzte Nutzung bei RTL+. Dass der Dschungel aber auch für den VoD-Dienst von RTL ein starker Treiber war, geht aus anderen Zahlen hervor.

RTL veröffentlichte vor einiger Zeit erstmals eine Auswertung nach "Programm-Marken". Hier werden auch Ableger wie "Die Stunde danach" mit eingerechnet. Laut AGF-Auswertung kamen in der KW04 1,79 Millionen Menschen mit mindestens einem IbeS-Inhalt bei RTL+ in Kontakt (Nettoreichweite). In der Kalenderwoche 5 (29.1.-4.2.) waren es kaum weniger, nämlich 1,72 Millionen. In beiden Fällen war keine andere Programm-Marke in der jeweiligen Woche im Streaming erfolgreicher. Diese Programm-Marken-Auswertung lässt sich natürlich auch inklusive TV machen. Dann ergibt sich, dass über die gesamte Staffel 38,91 Millionen Menschen mindestens mal kurz eine Sendung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bzw. einer der begleitenden Sendungen gesehen haben.

Ebenfalls knapp in die Top 10 geschafft hat es in der Kalenderwoche 4 noch die ARD-Serie "Testo", die zwar in erster Linie mit Blick auf die ARD-Mediathek produziert worden war, linear aber auch am späten Freitagabend lief - zunächst mit sehr überschaubaren Quoten. Nachträglich legte die Reichweite der sieben Folgen aber noch zwischen 160.000 und 290.000 zu. Auch der Marktanteil erhöhte sich nochmal deutlich - lag mit im Schnitt 5,3 Prozent beim Gesamtpublikum aber natürlich trotzdem noch auf mauem Niveau. Doch wie gesagt: Vor allem dürfte hier ohnehin die Streaming-Nutzung ausschlaggebend sein.

Kalenderwoche 6: Auch "Forsthaus Rampensau" im Plus, "WSMDS" mit Rekord

In Kalenderwoche 6 zwischen dem 5. und 11. Februar gab es den größten Nachschlag für den "Tatort" - was vor allem auch daran lag, dass nicht nur das Dschungelcamp bereits vorbei war, sondern "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" wegen Karneval pausierten. "Mainz bleibt Mainz" war zeitversetzt mit einem Plus von 190.000 erwartungsgemäß bei Weitem nicht so gefragt wie das sonstige Freitagabend-Programm des ZDF. Die Reichweite erhöhte sich unterdessen beim "Tatort: Geisterfahrt" noch um 370.000, auch die Sonntagabend-Konkurrenz "Frühling" legte aber fast genauso viel zu und übersprang damit noch deutlich die 6-Millionen-Marke.

Bemerkenswert auch: Die vorletzte Folge von "Forsthaus Rampensau" legte am Donnerstagabend nachträglich nochmal deutlich zu. Im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Zahlen kam noch eine viertel Million Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, damit übersprang die Reichweite erstmals die Millionen-Marke (zeitversetzte Nutzung bei Joyn auch hier wie üblich nicht eingerechnet). Mit 7,7 Prozent stieg der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe immerhin noch auf recht ordentliche Werte. Und "Wer stiehlt mir die Show?" gewann sogar nachträglich etwas mehr Publikum hinzu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich auf 25,3 Prozent - ein neuer Alltime-Bestwert.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite (5. bis 11. Februar)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tatort: Geisterfahrt 11.02.

20:15 8,54

(+0,37) 27,2%

(-0,0%p.) 1,58

(+0,11) 20,4%

(+0,2%p.) Frühling - Die verschwundenen Eltern 11.02.

20:15 6,15

(+0,36) 19,6%

(+0,4%p.) 0,75

(+0,14) 9,7%

(+1,3%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen 05.02.

20:14 3,26

(+0,28) 13,2%

(+0,7%p.) 1,32

(+0,13) 24,0%

(+1,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 09.02.

19:39 2,38

(+0,28) 9,7%

(+0,9%p.) 0,71

(+0,16) 13,9%

(+2,7%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 08.02.

18:51 2,61

(+0,27) 11,9%

(+0,9%p.) 0,39

(+0,06) 9,6%

(+1,1%p.) Wer stiehlt mir die Show? 11.02.

20:14 2,31

(+0,26) 9,1%

(+0,7%p.) 1,59

(+0,17) 25,3%

(+1,2%p.) Forsthaus Rampensau Germany 08.02.

20:15 1,03

(+0,25) 4,0%

(+0,9%p.) 0,44

(+0,10) 7,7%

(+1,4%p.) München Mord - A saisonale G'schicht 10.02.

20:15 6,86

(+0,25) 25,6%

(+0,1%p.) 0,55

(+0,01) 9,7%

(-0,3%p.) Hubert ohne Staller 07.02.

18:49 2,47

(+0,21) 11,5%

(+0,7%p.) 0,38

(+0,07) 9,9%

(+1,4%p.) Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht 09.02.

20:14 4,90

(+0,19) 21,7%

(+0,2%p.) 0,55

(+0,06) 11,1%

(+0,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 5.02.-11.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;