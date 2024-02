"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist und bleibt für RTLzwei kein Erfolg. Auch in Woche acht verharrten die Quoten auf einem enttäuschenden Niveau - allen voran beim jungen Publikum. Die neueste Ausgabe der Dokusoap erreichte nur 3,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit musste man sich sogar noch hinter Nitro einreihen, das mit "Werner - Beinhart" zur gleichen Sendezeit 5,0 Prozent erzielte. Während der Film auf 270.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer kam, musste sich RTLzwei mit nur 200.000 begnügen.

Insgesamt war RTLzwei stärker, das kann über die schlechte Leistung aber auch nicht mehr hinwegtäuschen. So sahen sich das Abenteuer der Kelly-Family nur 620.000 Menschen an, Nitro kam zur gleichen Zeit auf 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und für RTLzwei kommt es noch dicker: Eine alte Ausgabe des Camping-Formats "Bella Italia" fiel am späten Abend auf 2,9 Prozent Marktanteil, Nitro dagegen verzeichnete mit der Doku "Werner - Das Phänomen" hervorragende 4,8 Prozent.

Ziemlich gut lief es in der Primetime derweil für Kabel Eins: Den Film "Departed - Unter Feinden" sahen sich 730.000 Menschen an, das entsprach beim jungen Publikum 6,0 Prozent Marktanteil. "Smokin’ Aces" steigerte sich später noch auf 7,0 Prozent. Bei Vox hielten sich zwei neue Folgen von "CSI: Vegas" zwar über der Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern, von einem Erfolg ist die Serie aber noch weit entfernt. Erneut standen nur 5,6 und 5,3 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Senders.

Nitro beendete den Mittwoch mit einem starken Tagesmarktanteil in Höhe von 3,5 Prozent - und kam so schon in Sichtweise von RTLzwei, wo man sich mit nur 4,3 Prozent begnügen musste. Kabel Eins kann mit seinen 5,0 Prozent zufrieden sein, Vox lag mit 6,6 Prozent in etwa auf Senderschnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;