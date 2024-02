Als sich Julia Leischik Anfang Januar mit neuen Folgen ihrer Vermissten-Suche in Sat.1 zurückmeldete, fielen die Quoten in der Zielgruppe ziemlich verhalten aus. Auf zeitweise weniger als vier Prozent ging der Marktanteil zurück. Doch die Konstanz auf dem Sendeplatz - auch möglich durch die Rückkehr zu einstündigen Folgen - hat der Dokusoap spürbar geholfen und dafür gesorgt, dass die Quoten zuletzt wieder deutlich stiegen.

Am Wochenende konnte erstmals in diesem Jahr wieder ein zweistelliger Wert eingefahren werden: Mit 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" auf dem Sendeplatz um 18:55 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 10,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Insgesamt war das Format mit 2,32 Millionen Personen und 9,9 Prozent Marktanteil ohnehin ein Erfolg. Keine andere Sat.1-Sendung erreichte in der vergangenen Woche mehr Menschen.

Dabei gelang der Erfolg aus eigener Kraft, denn im Vorfeld tat sich die Wiederholung von "Das große Promibacken" mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent in der Zielgruppe zunächst noch schwer. Mit Wiederholungen von "The Bigges Loser" und "Die Urlaubs-Docs" blieb Sat.1 zudem tagsüber mit Werten von 4,6 und 2,3 Prozent ebenso blass wie mit dem Spielfilm "The Mitchells vs. The Machines", der am Nachmittag bei 3,5 Prozent hängen blieb.

RTL lag indes am Vorabend klar hinter Sat.1: Dort enttäuschte "Martin Rütter - Die Welpen kommen" mit nur 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch insgesamt kam die Dokusoap um 19:05 Uhr mit 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht an Julia Leischik heran. Sehr zufrieden kann man dagegen beim ZDF sein, wo die "Terra X"-Reihe "Was die Welt am Laufen hält" nicht nur insgesamt mit 4,15 Millionen Personen erfolgreich war, sondern auch beim jungen Publikum: Dort lag der Marktanteil ab 19:30 Uhr bei starken 10,8 Prozent.

