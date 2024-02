Weil es Anfang des Jahres zu einer Umstellung bei der AGF gekommen war, blicken wir seither nicht mehr donnerstags auf die endgültig gewichteten Quoten, sondern montags. Die endgültigen Zahlen liegen seither nämlich nicht mehr vier Tage nach der linearen Ausstrahlung vor, sondern erst nach acht. In diesem Text geht es also um die Woche zwischen dem 12. und 18. Februar. Und die ist durchaus spannend, weil es dort gleich mehrere Comebacks gegeben hat, allen voran natürlich "Germany's Next Topmodel", das schon bei den vorläufig gewichteten Daten zu überzeugen wusste (DWDL.de berichtete).

Tatsächlich sind die Werte nun noch einmal deutlich nach oben korrigiert wurden, die Reichweite etwa um 280.000. So sahen sich 2,32 Millionen Menschen den Auftakt in die neue Staffel an. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steigerte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 25,0 Prozent. Nach Angaben von ProSieben feierte "Germany's Next Topmodel" damit den erfolgreichsten Staffelstart aller Zeiten. Bezogen ist das auf den Marktanteil - aufgrund der veränderten Sehgewohnheiten waren die Reichweiten in der Vergangenheit natürlich schon mal höher.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 16.02.

22:41 4,74

(+0,76) 23,8%

(+2,4%p.) 1,27

(+0,42) 26,0%

(+6,6%p.) ZDF Magazin Royale 16.02.

23:12 2,03

(+0,42) 13,1%

(+2,0%p.) 0,91

(+0,31) 22,1%

(+5,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das NACHSpiel 18.02.

20:15 2,68

(+0,37) 9,5%

(+0,9%p.) 1,19

(+0,22) 16,7%

(+2,0%p.) Der Bergdoktor 15.02.

20:15 5,58

(+0,36) 19,9%

(+0,3%p.) 0,47

(+0,09) 7,4%

(+0,9%p.) Ostfriesenschwur 17.02.

20:15 6,37

(+0,32) 24,1%

(+0,3%p.) 0,38

(+0,06) 7,2%

(+0,7%p.) Tatort: Cash 18.02.

20:15 8,28

(+0,31) 26,1%

(-0,1%p.) 1,82

(+0,09) 22,7%

(-0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 15.02.

20:14 2,32

(+0,28) 9,5%

(+0,8%p.) 1,42

(+0,20) 25,0%

(+1,7%p.) Wer stiehlt mir die Show? 18.02.

20:14 1,76

(+0,28) 6,8%

(+0,8%p.) 1,20

(+0,17) 18,4%

(+1,4%p.) Alles was zählt 16.02.

19:07 2,19

(+0,27) 9,9%

(+0,9%p.) 0,50

(+0,15) 13,0%

(+3,1%p.) Der Kroatien-Krimi: Die toten Frauen von Brac 15.02.

20:15 5,32

(+0,26) 19,0%

(0,0%p.) 0,35

(+0,02) 5,5%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.02.-18.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Darüber hinaus legte in der Woche auch das Dschungel-"Nachspiel" mächtig zu - genau genommen um 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit ging es für die RTL-Show noch stärker bergauf als für das zeitgleich ausgestrahlte "Wer stiehlt mir die Show?" (+280.000). In der Zielgruppe legten die beiden Sendungen um 2,0 bzw. 1,4 Prozent zu.

Und dann war da auch noch "Maithink X", das sich am Sonntagabend bei ZDFneo zurückmeldete. Moderatorin Mai-Thi Nguyen-Kim machte davor ja schon einige Schlagzeilen mit einer Andeutung eines politischen Engagements, das sich dann aber als PR-Stunt für die Sendung herausstellte (DWDL.de berichtete). Die Reichweite der Show stieg nun noch nachträglich um 190.000, was bei einer jetzt ausgewiesenen Gesamtreichweite in Höhe von 400.000 eine sehr relevante Größe ist. Der Marktanteil beim jungen Publikum stieg auf 3,2 Prozent (+1,8 Prozentpunkte).

Enttäuschte Gesichter dürfte es dagegen im Ersten geben: Die neue Serie "School of Champions" schlug sich schon bei der linearen Ausstrahlung wenig berauschend und auch nachträglich kam nun sehr wenig neues Publikum hinzu. Für Folge eins betrug der Nachschlag lediglich 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, für die zweite Episode waren es 20.000. Der höchste Aufschlag lag in Folge drei bei 120.000 neuen Zuschauenden, diese Episode war im regulären Programm aber auch nur mitten in der Nacht zu sehen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 16.02.

22:41 4,74

(+0,76) 23,8%

(+2,4%p.) 1,27

(+0,42) 26,0%

(+6,6%p.) ZDF Magazin Royale 16.02.

23:12 2,03

(+0,42) 13,1%

(+2,0%p.) 0,91

(+0,31) 22,1%

(+5,9%p.) Alles was zählt 16.02.

19:07 2,19

(+0,27) 9,9%

(+0,9%p.) 0,50

(+0,15) 13,0%

(+3,1%p.) Markus Lanz 15.02.

23:19 1,80

(+0,20) 18,2%

(+1,2%p.) 0,28

(+0,07) 11,8%

(+2,3%p.) Forsthaus Rampensau Germany 14.02.

21:25 0,72

(+0,24) 3,8%

(+1,1%p.) 0,34

(+0,10) 8,2%

(+2,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das NACHSpiel 18.02.

20:15 2,68

(+0,37) 9,5%

(+0,9%p.) 1,19

(+0,22) 16,7%

(+2,0%p.) MAITHINK X - Die Show 18.02.

22:14 0,40

(+0,19) 1,8%

(+0,8%p.) 0,18

(+0,11) 3,2%

(+1,8%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 15.02.

20:14 2,32

(+0,28) 9,5%

(+0,8%p.) 1,42

(+0,20) 25,0%

(+1,7%p.) Die Anstalt 13.02.

22:13 2,10

(+0,23) 12,1%

(+0,9%p.) 0,39

(+0,08) 11,1%

(+1,7%p.) Wer stiehlt mir die Show? 18.02.

20:14 1,76

(+0,28) 6,8%

(+0,8%p.) 1,20

(+0,17) 18,4%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 12.02.-18.02.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;