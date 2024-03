Die neue RTLzwei-Show "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!" mit Oliver Pocher hat sich in den zurückliegenden Wochen nicht für eine Fortsetzung empfohlen. Nach einem soliden Start mit 4,5 Prozent Marktanteil tat sich das Format ziemlich schwer und musste zum Staffel-Finale nun sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen. Gerade mal noch 2,4 Prozent betrug der Marktanteil um 21:15 Uhr in der Zielgruppe, sodass "Ein Haus voller Geld" also deutlich unter dem Senderschnitt von RTLzwei rangierte.

Auch insgesamt war die Show mit nur 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für den Privatsender kein Erfolg. Allerdings sorgte im Vorfeld schon "Genial daneben" nicht für Rückenwind: Nachdem die Comedyshow im Vorjahr für RTLzwei noch tolle Quoten erzielte, läuft es bislang ziemlich schleppend. Mit nur 3,6 Prozent Marktanteil setzte es in dieser Woche in Konkurrenz zum quotenstarken "Topmodel"-Umstyling für "Genial daneben" sogar ein neues Tief in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten lediglich 580.000 Menschen ein. Mit zwei Wiederholungen der Show waren zudem auch am späten Abend nur Werte von 2,8 und 4,0 Prozent drin.

Schwerer als zuletzt tat sich zudem Kabel Eins, wo "Achtung Kontrolle" in dieser Woche nicht über einen Marktanteil von 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam - über zwei Prozentpunkte weniger als noch vor einer Woche. Hier machte sich womöglich zusätzlich bemerkbar, dass RTL mit "Achtung Verbrechen" in einem ähnlichen Gewässer fischte. Für das "K1 Magazin" reichte es im weiteren Verlauf des Abends zudem ebenso wie für eine Wiederholung von "Willkommen bei den Reimanns" nur zu einem Marktanteil von 2,8 Prozent in der Zielgruppe.

Unter den kleinen Sendern feierte indes RTL Super dank "CSI: Miami" einen schönen Erfolg und erreichte schon früh am Abend Marktanteile von mehr als drei Prozent in der Zielgruppe, nach Mitternacht gar starke 6,1 Prozent. DMAX wiederum kam mit seinen Feuerwehr-Dokus auf bis zu 3,0 Prozent, während Nitro mit dem torreichen Fußball-Freundschaftsspiel zwischen Portugal und Schweden zunächst nur einen Marktanteil von 1,1 Prozent erzielte, sich mit der zweiten Hälfte aber auf immerhin noch 1,6 Prozent steigerte und insgesamt 310.000 Fans vor den Fernseher lockte.

