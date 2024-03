Auch an diesem Sonntag führte am Ersten wieder kein Weg vorbei: 8,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den "Polizeiruf 110" um 20:15 Uhr zur meistgesehenen Sendung des Tages und sorgten für einen hervorragenden Marktanteil von 28,1 Prozent. Als größter Verfolger brachte sich das ZDF mit seinem "Herzkino"-Film "Dein perfektes Jahr" in Stellung, der mit 4,19 Millionen Menschen aber weit dahinter lag.

Knapper war das Rennen dagegen beim jungen Publikum, wo der "Polizeiruf 110" zwar mit 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 17,6 Prozent Marktanteil ebenfalls als Marktführer hervorging, aber mit RTL einen ernst zu nehmenden Konkurrenten fand. Dort sorgte die Free-TV-Premiere des Abenteuerfilms "Jungle Cruise" mit Emily Blunt und Dwayne Johnson für 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die in der klassischen Zielgruppe den Marktanteil auf sehr gute 14,2 Prozent trieben. Auch insgesamt lief es für den Spielfilm rund: 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zogen auch hier einen überzeugenden Marktanteil von 10,8 Prozent nach sich. "Jungle Cruise" war damit der erfolgreichste Sonntagabend-Film von RTL seit fast vier Jahren - was im Übrigen auch "Stern TV am Sonntag" half, das im Anschluss noch mit 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete.

Daneben konnte aber auch Sat.1 mit einem Spielfilm punkten: Die fast immer für hohe Quoten gute Komödie "Fack ju Göhte" war auch diesmal wieder eine sichere Bank und brachte es zur besten Sendezeit auf 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie weit überdurchschnittliche 11,9 Prozent Marktanteil. Verlierer des Abends war dagegen ProSieben: Wo zuletzt noch "Wer stiehlt mir die Show?" regelmäßig für mehr als 20 Prozent sorgte, ging der der Blockbuster "Transformers: The Last Knight" nun mit nur 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 6,1 Prozent baden. Immerhin: "John Wick" sorgte zu später Stunde noch für einen überraschenden Aufschwung und trieb den ProSieben-Marktanteil dann doch noch auf sehr gute 13,0 Prozent.

Und auch RTLzwei konnte im Laufe des Abends noch jubeln: Während für den Spielfilm "Old" zur besten Sendezeit nur ein Marktanteil von 3,0 Prozent in der Zielgruppe drin war, steigerte sich "Signs - Zeichen" ab 22:16 Uhr noch auf tolle 7,7 Prozent und lag damit weit über dem Senderschnitt. Einen schönen Erfolg feierte daneben auch der Spartensender Sixx, wo "A Star Is Born" immerhin 300.000 Menschen vor den Fernseher lockte und auf 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. "Asterix im Land der Götter" punktete bei RTL Super sogar bei 440.000 Fans und erzielte 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Asterix bei den Briten" schließlich sogar 3,3 Prozent einfuhr.

Daneben punktete am Sonntagabend selbst Arte mit Hollywood: Dort zog das Oscar-Meisterwerk "La La Land" durchschnittlich 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen einen hervorragenden Marktanteil von 2,9 Prozent. Noch stärker schnitt das anschließende Porträt "Ryan Gosling - Hollywoods Halbgott" ab, das den Marktanteil des Kultursenders gar auf 5,1 Prozent trieb. Insgesamt blieben noch 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um die Dokumentation über den Schauspieler zu sehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;