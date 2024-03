Die Tatsache, dass Oliver Geissen eine Rankingshow in Sat.1 moderiert, hat für einige Schlagzeilen gesorgt. Und tatsächlich waren die Auftaktquoten von "Unsere Lieblinge" dann auch recht ansehnlich (DWDL.de berichtete). In Woche zwei musste man in Unterföhring aber schon mit deutlich weniger leben. Nur noch 870.000 Menschen sahen sich das Format am Montagabend zur besten Sendezeit an, das waren rund 350.000 weniger als vor einer Woche.

Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum hat im Wochenvergleich sehr gelitten: Die zweite Ausgabe der Rankingshow erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen nur noch 6,1 Prozent Marktanteil. Damit lag die Show sogar noch etwas unter dem Sat.1-Jahresschnitt 2023. Zum Auftakt holte Geissen für den Sender noch 7,7 Prozent.

Und "Unsere Lieblinge" ist längst nicht das einzige Problem, im Anschluss an das Ranking taten sich im Programm noch viel größere Löcher auf. Die "Big Brother"-Entscheidungsshow erreichte nur 350.000 Menschen sowie 2,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die bis tief in die Nacht gezeigten Tageszusammenfassungen der Sendung, die überwiegend bei Joyn zu sehen ist, lagen dann teilweise nicht einmal mehr bei 2 Prozent Marktanteil.

Auch ProSieben hatte am Montag massive Probleme: Die US-Serie "Based on a True Story - Sprich oder stirb!" erreichte zur besten Sendezeit lediglich 550.000 Menschen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das mageren 5,3 Prozent Marktanteil. Eine zweite Folge steigerte sich danach nur unwesentlich auf 5,6 Prozent. Die vorerst letzte neue "Simpsons"-Episode brachte es danach gar nur auf 3,5 Prozent. Und weil es auch in der Daytime nur selten überzeugend lief, musste sich ProSieben mit einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent begnügen. Damit lag man sogar noch hinter Sat.1, das auf 5,8 Prozent kam. In Sat.1 überzeugte unter anderem "Unser Leben, unser Geld", das nachmittags angesichts von 10,8 Prozent einen neuen Rekord aufstellte.

Es gab in der Seven.One Entertainment Group aber durchaus auch Grund zur Freude, Kabel Eins erreichte am Montag beispielsweise 5,9 Prozent Tagesmarktanteil und konnte damit die vermeintlich größeren Sender überflügeln. Zurückzuführen ist das auch auf eine starke Primetime: "Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall" unterhielt 1,05 Millionen Menschen und kam so in der Zielgruppe auf 8,1 Prozent. Nachdem "Blade 2" danach immerhin noch 6,0 Prozent erzielte, steigerte sich "Aeon Flux" nach Mitternacht sogar noch auf 10,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;