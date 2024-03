Jahrelang stand Oliver Geissen in den Diensten von RTL. Der neue Sat.1-Chef Marc Rasmus hat ihn nun zur Konkurrenz gelockt, beim Bällchensender präsentiert er die Rankingshow "Unsere Lieblinge". Am Montag war die erste Ausgabe des neuen Formats zu sehen, darin ging es um die beliebtesten deutschen Comedians. Und mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war der Auftakt in die neue Reihe auch ein schöner Erfolg - sowohl für Sat.1 als auch für Oliver Geissen.

390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier 7,7 Prozent Marktanteil entsprach. "Unsere Lieblinge" lag damit sehr deutlich über dem aktuellen Sat.1-Schnitt. Mit "Big Brother" tat sich der Sender später allerdings schon schwerer, die Liveshow erreichte nur noch 5,3 Prozent Marktanteil. Kleiner Trost: Aus Reichweitensicht hat sich für die Show im Vergleich zur Vorwoche gar nicht so viel verändert, insgesamt sahen 540.000 Menschen zu.

An RTL gab es am Montag in der Primetime beim jungen Publikum aber keinen Weg vorbei. 720.000 junge Menschen verfolgten die neueste Ausgabe von "Wer wird Millionär?", das entsprach 15,8 Prozent Marktanteil. Es war der höchste Wert seit Ende Januar. Insgesamt spielte Günther Jauch angesichts von 3,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ohnehin in einer eigenen Liga. Von dem starken Vorlauf profitierten auch die nachfolgenden Formate: "RTL Direkt" und "Spiegel TV" erreichten am späten Abend 13,7 und 14,0 Prozent.

Gute Quoten gab es auch für Vox und RTLzwei: Bei Vox erreichte "First Dates Hotel" nur etwas weniger als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe wurden 8,1 Prozent Marktanteil gemessen. Bei RTLzwei waren es wieder mal die "Geissens", die zu überzeugen wusste. Die ganz hohen Quoten der vergangenen Woche waren nicht drin, mit den erzielten 6,4 und 6,7 Prozent wird man beim Sender aber sehr zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;