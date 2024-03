"First Dates Hotel" ist am Montag zu Ende gegangen, die vorerst letzte Ausgabe hat dabei das Quotenniveau der zurückliegenden Wochen bestätigt. 970.000 Menschen waren mit dabei und bescherten dem Sender so gute 8,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auf Basis der vorläufig gewichteten Daten lagen fast alle acht zuletzt gezeigten Folgen bei Reichweiten zwischen 940.000 und 1 Million. Lediglich eine Folge zeigte mit 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen kleinen Ausschlag nach oben.

Die Kuppelsendung hat sich für Vox also als ziemlich konstant erwiesen, mit im Schnitt 8,2 Prozent Marktanteil kann man ein zufriedenes Fazit ziehen. Kein Wunder, dass Vox eine Fortsetzung längst angekündigt hat (DWDL.de berichtete). Am späteren Abend hatte der Sender dann aber Probleme: Eine alte Ausgabe von "Goodbye Deutschland" landete bei nur 4,8 Prozent Marktanteil.

Zufrieden mit der eigenen Primetime-Performance kann unterdessen auch RTLzwei sein. Zwei Ausgaben der "Geissens" erreichten 7,0 und 7,6 Prozent Marktanteil und lagen so weit über den Normalwerten des Senders, immerhin 850.000 Menschen sahen sich die zweite Ausgabe des Abends an. Später landete "Davina & Shania - We Love Monaco" noch bei 8,3 Prozent Marktanteil.

Erfolgreichster Sender beim jungen Publikum war am Montag in der Primetime RTL: "Wer wird Millionär?" verzeichnete 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das führte in dieser Altersklasse zu 12,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichte Günther Jauch 3,31 Millionen Menschen und musste sich damit nur dem ZDF geschlagen geben. "Spiegel TV" hielt den Marktanteil in der Zielgruppe am späten Abend übrigens unverändert hoch, 12,4 Prozent sind ein gutes Ergebnis.

Und dann hat am Montag auch noch Nitro auf sich aufmerksam gemacht. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent ist man der mit Abstand stärkste Nischenkanal gewesen. Zu verdanken hat man das auch dem "Cobra 11"-Marathon in der Primetime, der mit etwas mehr als 2 Prozent gestartet war, sich dann aber schnell steigerte und ab Mitternacht sogar die Zweistelligkeit knackte. Zwei Folgen erreichten da noch 10,2 und 14,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;